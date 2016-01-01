Неврологи выяснили, что телефоны в постели плохо влияют на сон

По результатам исследования, 50,6% людей, приходивших на прием к неврологу с проблемами сна, рассказывали, что используют телефон после того, как легли в постель. Пациенты жаловались на различные недуги: головную боль, боли в спине, раздражительность, вялость, апатию, панические атаки.

Причины заболеваний носили различный характер и требовали дальнейшего изучения, однако при лечении врачи среди прочего рекомендовали прекратить использовать гаджеты, в первую очередь телефоны и планшеты, хотя бы за час до сна. При повторных приемах большинство последовавших совету врача пациентов отмечали, что утром стали себя чувствовать более отдохнувшими и менее раздражительными, улучшилось качество сна.

Дмитрий Пискунов,

врач, кандидат медицинских наук, руководитель управления по работе с партнерами и медэкспертизе "АльфаСтрахование":

Влияние современных гаджетов на нервную систему и мозг человека еще изучены не в полной мере, однако силу этого влияния не стоит недооценивать. При засыпании у человека начинается выработка гормона мелатонина, и природным сигналом старта этого процесса является отсутствие яркого света. Яркий же бело-голубой свет экрана от телефона, планшета или компьютера воспринимается головным мозгом как продолжение естественного дневного света. В результате организм тормозит выделение мелатонина. Если проблема становится ежедневной, происходит нарушение биоритмов и ощутимо снижается качество сна.

Врачи советуют за час до сна не использовать гаджеты, выключить все оповещения, поставить телефон в беззвучный режим, а лучше выключить его вовсе. Чтобы избавиться от привычки тянуться к телефону, надо убирать его вне поля зрения. Перед сном принимать ванну, приглушить в помещении свет, почитать книгу — это поможет отвлечься и успокоиться.

Объединение руководителей 243 независимых школ в Великобритании (HMC) совместно с сайтом Digital Awareness UK провели исследование среди 2,8 тыс. молодых людей, согласно которому каждый десятый проверял свой гаджет до 10 раз уже после того, как лег в кровать. Из 45% любителей проверить телефон ночью почти все (94%) заходили в соцсети. Люди признались, что чувствуют себя неуютно, если не проверят свои профили. В этой же группе 75% слушали музыку, 57% смотрели фильмы. В итоге 68% молодых людей были не так продуктивны днем на учебе, как требовалось, а четверть чувствовали себя уставшими, несмотря на ночной сон.