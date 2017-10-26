Нидерланды не станут рассекречивать данные о крушении малайзийского Boeing над Украиной

Государственный совет Нидерландов пришел к выводу, что в отношении расследования крушения MH17 должен соблюдаться режим конфиденциальности, пишет "Экономика сегодня".
Министерство безопасности и правосудия Нидерландов не должно выпускать публичные отчеты о министерских встречах и другие документы по расследованию авиакатастрофы Boeing 777 рейса MH17, потерпевшего крушение на Украине в 2014 году, говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Государственного совета Нидерландов.
Это решение является ответом на обращение голландских СМИ в связи с трудностями получения информации о действиях властей Нидерландов по расследованию.
Справка
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек. Сразу после авиакатастрофы власти Украины возложили ответственность за случившееся на Россию и воевавших на Донбассе добровольцев.
По версии Украины, лайнер был сбит из современного зенитно-ракетного комплекса "Бук", не имеющегося в арсеналах страны. Российская сторона в свою очередь заявляла, что в день крушения Boeing была зафиксирована работа украинской радиолокационной станции, а рядом с лайнером находился самолет украинских ВВС.
Расследование причин катастрофы ведет международная комиссия во главе с Нидерландами. В ее первом докладе говорилось, что самолет разрушился в воздухе из-за многочисленных повреждений, полученных извне. Вопрос об ответственности за катастрофу какой-либо из сторон конфликта в докладе не затрагивался.
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