Никита Михалков обвинил в скандале вокруг фильма "Матильда" Фонд кино

По поводу "Матильды" Михалков высказался на пресс-конференции, посвященной открытию Международного кинофестиваля "Евразийский мост".

Никита Михалков,

режиссер:

Я не видел картину "Матильда", думаю, что здесь очень много спекуляций. Этот вопрос должен решаться с самого начала, Фонд кино должен понимать, на что он идет, выделяя деньги. Министерство культуры ни копейки на этот фильм не давало, это решает Фонд кино. Мне кажется, что вся история с "Матильдой" связана исключительно с Фондом кино".

Господин Михалков подчеркнул, что автор должен понимать, на какие риски он идет, создавая фильм о человеке, причисленном к лику святых. "Простите меня, я даже Пушкина не вижу на экране, есть вещи, которые я не могу в себе уместить. С другой стороны, не видя картины, устраивать по этому поводу истерику — неправильно",— приводит его слова "РИА Новости".

Ранее объединенная сеть "Синема Парка" и "Формулы кино" отказалась показывать "Матильду" из-за угроз организации "Христианское государство — Святая Русь". Создатели "Матильды" оценивают потенциальные потери в связи с этим отказом в 200–300 млн руб. Теперь окупиться фильму будет практически нереально, считают эксперты: чтобы отбить затраты, картине пришлось бы собрать в остальных кинотеатрах около 1,7 млрд руб. При удачном развитии событий картина может претендовать на сборы около 1 млрд руб. и хорошие зарубежные продажи.