Никто, кроме нас. 35 снимков ко Дню ВДВ

2 августа в России отмечается День воздушно-десантных войск. С ростом популярности соцсетей помимо традиции купаться в фонтанах и бесплатной раздачи арбузов в московском Парке Горького добавилась новая — всем, кому не лень, делать фото в тельняшках и голубых беретах.

День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. День ВДВ в России. Фото: fishki.net. Бонус-видео от Олега Газманова: Источник.