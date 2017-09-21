Нижегородский губернатор рассказал о своей отставке

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Сегодня, 17:41.
Политика

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев опроверг слухи о своей отставке, сообщают РИА Новости.

Владимир Путин и Валерий Шанцев.
Владимир Путин и Валерий Шанцев. Фото: kremlin.ru.

"Сколько я работаю, столько и собираюсь уходить. Как только соберусь, так обязательно и вам скажу об этом. Сейчас пока не ухожу",- сказал губернатор журналистам.

Источник в региональном правительстве сообщил агентству, что правительство работает в обычном режиме, информация об отставке никак не отразилась на работе.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что Шанцев покидает свой пост. Это якобы было окончательно решено на встрече главы области с руководством администрации президента (АП).

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