Нижегородский губернатор рассказал о своей отставке

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев опроверг слухи о своей отставке, сообщают РИА Новости.
"Сколько я работаю, столько и собираюсь уходить. Как только соберусь, так обязательно и вам скажу об этом. Сейчас пока не ухожу",- сказал губернатор журналистам.
Источник в региональном правительстве сообщил агентству, что правительство работает в обычном режиме, информация об отставке никак не отразилась на работе.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что Шанцев покидает свой пост. Это якобы было окончательно решено на встрече главы области с руководством администрации президента (АП).
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