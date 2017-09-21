Нижегородский губернатор рассказал о своей отставке

"Сколько я работаю, столько и собираюсь уходить. Как только соберусь, так обязательно и вам скажу об этом. Сейчас пока не ухожу",- сказал губернатор журналистам.

Источник в региональном правительстве сообщил агентству, что правительство работает в обычном режиме, информация об отставке никак не отразилась на работе.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что Шанцев покидает свой пост. Это якобы было окончательно решено на встрече главы области с руководством администрации президента (АП).