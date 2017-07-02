Промежуточный космодром. История путешествий инопланетян на Алтай

Чудесное исцеление

12 июля 1989 года пасечника из села Быково Шипуновского района сбил мотоцикл. В поликлинике мужчине сделали рентгеновский снимок, на котором были видны переломы ребер, трещина лопатки, растяжение шейного позвонка. Несмотря на боль, сельчанин наотрез отказался от госпитализации. Не решившись оставить без присмотра хозяйство, пасечник отправился домой.

На следующее утро пострадавший очнулся после странного видения, в котором некие странные существа делали ему операцию. Все это казалось на удивление реальным. Правдоподобность произошедшему добавляло и полное отсутствие боли от вчерашних травм. Мужчина вновь пошел в поликлинику, где снова сделал рентген. Он был ошеломлен: переломов на снимке уже не оказалось.

Инопланетная юла в Косихе

2 июня 1993 года двое жителей Косихи видели, как в огород к одному из них опустился летательный аппарат, имеющий форму юлы. Спустя некоторое время объект улетел. Наблюдатели сообщили об этом в уфологическую ассоциацию.

Спустя два месяца была организована экспедиция. Специалисты констатировали наличие на почве отчетливого следа – трех вдавленных окружностей диаметром около 20 сантиметров. Обращал на себя внимание необычный цвет травы на месте посадки: растительность отливала синевой.

Вернувшись в город, сотрудники ассоциации проявили пленку и отпечатали снимки. На фотографиях отобразились некие черные круги, словно очерчивающие собой место посадки. Уфологи пришли к выводу, что это подтверждение наличия некоего поля – остаточного явления, "подаренного" приземлявшимся аппаратом. Вскоре теория нашла неприятное подтверждение. Видимо, подвергнувшись неизвестному облучению в зоне работы, исследователи заболели. А потом у них проявлялись симптомы лучевой болезни: головная боль, тошнота, выпадение ногтей, появление нарывов на руках на месте лимфоузлов.

Друг внеземных цивилизаций

С 1993 года барнаулец Василий Игнатьевич регулярно общался с пришельцами. По его словам, гуманоиды часто бывают на нашей планете и даже установили радиомаяк для сверки курса на горе Белуха. Наш край они используют как промежуточный космодром и место дозаправки.

Василий Игнатьевич не только часто общался с инопланетными друзьями, но и бывал у них в гостях. Правда, улетал он туда из Омского госпиталя и в виде монокристалла через сжатое пространство и время.

Обитатели планеты Ая в созвездии Большой Медведицы рассказали барнаульцу, что на самом деле инопланетяне забрали к себе Юрия Гагарина и он помогает им с разработкой космических кораблей.

А зимой 2001 года Василий Игнатьевич вместе со знакомым наблюдали над районом барнаульского аэропорта летающую тарелку. Тогда на Землю, по его словам, приземлился корабль с биороботами. Кроме Василия Игнатьевича и его приятеля НЛО в тот день видели многие. Но диспетчеры аэропорта утверждали, что ими не было зафиксировано никаких аномалий в небе. "Тогда почему же они отправили два самолета на посадку в Новосибирск? – удивляется Василий Игнатьевич. – Да потому, что в небе определенно что-то было. И оно мешало нормальному движению самолетов".

По словам мужчины, инопланетяне хотят помочь людям. Они предупреждают, что "земляне должны развиваться в совершенно ином направлении. Если мы и дальше будем стремиться накапливать техническую мощь, то к 2552 году вымрем. Надо больше обращаться к природе, к натуральному ходу вещей".

Урожайный год

В 1994 году в Барнауле были массовые наблюдения НЛО. Уфологи тогда обследовали свидетелей этих полетов, и оказалось, что на них воздействовало излучение – у очевидцев появились эйфория, плаксивость, стали сниться цветные сны. Некоторым, наоборот, сны вообще перестали сниться, у кого-то прошли хронические головные боли.

Аэропорт для гуманоидов

О том, что инопланетяне посещают барнаульский аэропорт, рассказывали много раз, но все эти сообщения были основаны главным образом на предположениях. А вот факт. 21 января над взлетной полосой в барнаульском аэропорту появился светящийся шар, который менял цвет и медленно передвигался в разных направлениях. Сотрудники аэропорта доложили о факте в Центр управления полетами и получили распоряжение об отмене рейса в Чкаловск.

Диспетчер службы движения, наблюдавший шар в бинокль, видел вспышку красного свечения, после которой объект исчез.

Как позже выяснили уфологи, этот же НЛО наблюдали жители сел Шахи и Новомихайловка, а также Республики Алтай. Судя по времени наблюдений в разных местах, логично предположить, что шар как бы совершал облет Алтайского края.

А в августе 1980 года НЛО в форме светящегося шара с хвостом появился над военным аэродромом южнее Барнаула и сделал над ним ровный круг на малой высоте. Из-за этого самолетам в воздухе запретили идти на посадку. Потом объект резко поднялся вверх до высоты 4000 м и сделал еще один круг, после чего поднялся до высоты 8000 м и ушел в сторону Барнаула, но вскоре возвратился, снизился до высоты 4000 м и опять стал делать виражи над дальними приводами аэродрома. После этого он набрал скорость и улетел в сторону Новосибирска. Полет объекта со стороны Семипалатинска через Барнаул до Новосибирска и его маневры над аэродромом наблюдались визуально и прослеживались на экранах радиолокаторов.

В 1990 году "Алтайская правда" напечатала рассказ работника службы обеспечения безопасности полетов В. Паньшина. По его словам, 1 марта 1990 года диспетчеру барнаульского аэропорта "дали команду посмотреть на индикаторе кругового обзора, видит ли он метку в районе моторного завода. Метку диспетчер не увидел. Но секунд через десять она появилась, причем не такой формы, как от самолетов. Метка двигалась в сторону аэропорта, а примерно в пяти километрах от него пропала. При расчете скорости метки по индикатору она составила около 6000 километров в час".

В 1995 году появился документ, согласно которому работники аэропортов России должны фиксировать аномальные явления и докладывать о них в вышестоящие структуры.

В 1994 году над Телецким озером на Алтае наблюдался воздушный бой двух НЛО. В результате один НЛО был сбит другим. Объект был полностью уничтожен, следов не найдено.

20 февраля 2004 года из села Алтайского поступило сообщение о громком хлопке, напоминающем звук взрыва. Одновременно с ним, как рассказали сельчане, произошло сильное сотрясение почвы. Согласно другим наблюдениям, в это же время (около 20.30) в небе появлялся неопознанный объект. Пролетев некоторое расстояние с запада на восток параллельно земле, НЛО под крутым углом опустился вниз.

Пришельцы с тягой к знаниям

В конце 2006 — начале 2007 года возле здания рубцовского филиала АлтГУ периодически появлялся светящийся полупрозрачный шар неизвестного происхождения размером с футбольный мяч. Природу его происхождения так и не выяснили.

Необычный январь

В новогоднюю ночь с 2007 на 2008 год барнаульский оператор-любитель Сергей Стрельцов, дежуривший в локомотивном депо, снял на бытовую видеокамеру необычный светящийся диск с воронкообразным хвостом, который, меняя скорость и направление, двигался на большой высоте с северо-востока. Пролетев над Барнаулом, объект на некоторое время завис в небе, после чего исчез. Ни на ракету, ни на самолет движущееся тело не было похоже, утверждают Сергей и его товарищи по бригаде, наблюдавшие эту картину.

А несколькими днями раньше необычный летающий объект был зафиксирован на камеру мобильного телефона в Рубцовске.

Ранним утром 28 января ярко-красный зигзаг прочертил темное небо над Барнаулом, Бийском, Горно-Алтайском. Огненные полосы, напоминающие движение ленты, самолета или дыма, были видны на протяжении нескольких часов. Обыватели говорили об инопланетном следе, а специалисты связывали это событие запуском "Протона" с космодрома Байконур (28 января), полнолунием (28 января) и землетрясением в Восточном Казахстане в ночь с 29 на 30 января 2008 года.

НЛО на Потоке

В мае 2009 года жительница Барнаула Анжелика Рудакова три ночи подряд из окна своей квартиры на Потоке видела очень яркий желтый шар, который летел низко над домами с юга на север.

Круги на полях

Еще одним приветом от инопланетян традиционно считают круги на полях — причудливые геометрические фигуры из полегшей травы, происхождение которых приписывают гостям с других планет. В 2014 году на пшеничных полях между Барнаулом и Троицким районом жители Алтайского края увидели загадочные рисунки. Один из местных жителей рассказывал, что это обычное явление в этих краях и связано оно с тем, что после дождя поднимается ветер и от завихрений пшеница укладывается.

Верить этим историям или нет, каждый решает сам для себя. Но на всякий случай предупреждаем: при встрече с пришельцами будьте дружелюбными. Возможно, они снова захотят прилететь к нам и рассказать о жизни за пределами нашей планеты.