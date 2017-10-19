"Ночь охотников за рекламой": что ждет гостей. 18+

Приближается "Ночь охотников за рекламой", которая пройдет 24 октября 2017 года в кинотеатре Pioneer cinema (пр. Ленина, 102-в, 4-й этаж).
Зрителей ждут шедевры рекламы из коллекции АВС Show: ролики-победители международных фестивалей креативности CLIO Awards, Cannes Lions, APA Show, One Show, Mobius Awards 2015–2016 годов.
Все ролики зрители смогут посмотреть на большом экране с русскими субтитрами. Кроме того, гостей ждут дегустации, напитки, розыгрыши призов и интересные зоны от партнеров проекта.
Программа
- 18.30. Сбор гостей
- 19.00. Начало. Вступительное слово. Представление коллекции
- 19.20. Показ роликов из коллекции Best of the Best
- 20.05. Перерыв: конкурсы, дегустации, игры, интерактив
- 20.35. Показ роликов из коллекции "Юмор в рекламе"
- 21.25. Завершение программы
Вход на мероприятие платный. Купить билет можно здесь >>
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