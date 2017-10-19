"Ночь охотников за рекламой": что ждет гостей. 18+

Зрителей ждут шедевры рекламы из коллекции АВС Show: ролики-победители международных фестивалей креативности CLIO Awards, Cannes Lions, APA Show, One Show, Mobius Awards 2015–2016 годов.

Все ролики зрители смогут посмотреть на большом экране с русскими субтитрами. Кроме того, гостей ждут дегустации, напитки, розыгрыши призов и интересные зоны от партнеров проекта.

Программа

18.30. Сбор гостей

19.00. Начало. Вступительное слово. Представление коллекции

19.20. Показ роликов из коллекции Best of the Best

20.05. Перерыв: конкурсы, дегустации, игры, интерактив

20.35. Показ роликов из коллекции "Юмор в рекламе"

21.25. Завершение программы

Вход на мероприятие платный. Купить билет можно здесь >>