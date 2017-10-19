"Ночь охотников за рекламой": что ждет гостей. 18+

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Приближается "Ночь охотников за рекламой", которая пройдет 24 октября 2017 года в кинотеатре Pioneer cinema (пр. Ленина, 102-в, 4-й этаж).

"Ночь охотников за рекламой": что ждет гостей.
"Ночь охотников за рекламой": что ждет гостей. Фото: архив ABC Show Сочи 2017.

Зрителей ждут шедевры рекламы из коллекции АВС Show: ролики-победители международных фестивалей креативности CLIO Awards, Cannes Lions, APA Show, One Show, Mobius Awards 2015–2016 годов.

Все ролики зрители смогут посмотреть на большом экране с русскими субтитрами. Кроме того, гостей ждут дегустации, напитки, розыгрыши призов и интересные зоны от партнеров проекта.

Программа

  • 18.30. Сбор гостей
  • 19.00. Начало. Вступительное слово. Представление коллекции
  • 19.20. Показ роликов из коллекции Best of the Best
  • 20.05. Перерыв: конкурсы, дегустации, игры, интерактив
  • 20.35. Показ роликов из коллекции "Юмор в рекламе"
  • 21.25. Завершение программы

Вход на мероприятие платный. Купить билет можно здесь >>


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