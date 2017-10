"Ночь охотников за рекламой": как проходило шоу в других странах

Лондон 2017. Фото: из коллекции ABC Show. Минск 2017. Фото: из коллекции ABC Show. Лондон 2017. Фото: из коллекции ABC Show. Минск 2017. Фото: из коллекции ABC Show. Лондон 2017. Фото: из коллекции ABC Show. Лондон 2017. Фото: из коллекции ABC Show. Минск 2017. Фото: из коллекции ABC Show. Сочи 2017. Фото: из коллекции ABC Show. Сочи 2017. Фото: из коллекции ABC Show. Сочи 2017. Фото: из коллекции ABC Show.

ABC Show – уникальный формат: лучшие образцы мирового креатива демонстрируются в Full HD качестве на большом экране кинотеатра. Кроме того, гостей всегда ждут интерактивные зоны, дегустации, крутые фотозоны, конкурсы и призы. Смотрите в нашем фоторепортаже, как проходили подобные мероприятия в других городах.

В коллекции шоу – ролики-призеры ведущих международных фестивалей рекламы: The One Show, Clio Awards, D&AD, Eurobest, APA Show, Cristal Festival, New York Festivals, Mobius Awards и, конечно же, Cannes Lions, а также золотого парада американского креатива Super Bowl.

Купить билет на шоу в Барнауле можно здесь >>

*Победители международных фестивалей креативности CLIO Awards 2015-2016 г.