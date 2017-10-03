"Ночь охотников за рекламой": как проходило шоу в других странах

24 октября 2017 года в кинотеатре Pioneer cinema (пр. Ленина, 102-в, 4-й этаж) издательский дом "Алтапресс" проведет "Ночь охотников за рекламой" – показ самых награждаемых рекламных роликов из коллекции ABC Show.*
ABC Show – уникальный формат: лучшие образцы мирового креатива демонстрируются в Full HD качестве на большом экране кинотеатра. Кроме того, гостей всегда ждут интерактивные зоны, дегустации, крутые фотозоны, конкурсы и призы. Смотрите в нашем фоторепортаже, как проходили подобные мероприятия в других городах.
В коллекции шоу – ролики-призеры ведущих международных фестивалей рекламы: The One Show, Clio Awards, D&AD, Eurobest, APA Show, Cristal Festival, New York Festivals, Mobius Awards и, конечно же, Cannes Lions, а также золотого парада американского креатива Super Bowl.
+ тут крепим пару роликов
Купить билет на шоу в Барнауле можно здесь >>
*Победители международных фестивалей креативности CLIO Awards 2015-2016 г.
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