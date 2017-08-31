Ночью в Барнауле мужчина спрыгнул с Нового моста

Информацию об этом подтвердили в городском УМВД. По предварительным данным, горожанин не получил никаких травм. Подоспевшие к реке медики осмотрели горожанина, после чего он отправился домой. Был ли он пьян, также пока не известно. Подробности случившегося в полиции обещали предоставить позже.

Известно, что высота Нового моста составляет чуть более 46 метров.