Ночью в Барнауле с моста слетела иномарка

Как сообщили в ГИБДД по Барнаулу, авария случилась около 0.15. 26-летний водитель наехал на препятствие, авто перелетело через ограждение и упало на крышу.

ДТП оформили с материальным ущербом, водитель и пассажир чудом не пострадали. Из машины им помогли выбраться очевидцы. Пока неизвестно, были ли они пьяны.