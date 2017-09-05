Ночью в Барнауле с моста слетела иномарка

В ночь с 4 на 5 сентября с моста через Барнаулку слетел автомобиль Ford Mondeo. ДТП произошло в районе Речного вокзала на ул. Максима Горького, сообщили очевидцы в Barnaul22.
Как сообщили в ГИБДД по Барнаулу, авария случилась около 0.15. 26-летний водитель наехал на препятствие, авто перелетело через ограждение и упало на крышу.
ДТП оформили с материальным ущербом, водитель и пассажир чудом не пострадали. Из машины им помогли выбраться очевидцы. Пока неизвестно, были ли они пьяны.
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