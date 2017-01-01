Nokia перевыпустит самый надежный телефон в мире

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Сегодня, 11:18.
Жизнь

Финская компания HMD Global Oy, выкупившая права на бренд Nokia, планирует представить на выставке Mobile World Congress новую версию популярного в прошлом телефона Nokia 3310, пишет The Independent.

Nokia 3310.
Nokia 3310. Фото: google.ru.

Стоимость аппарата составит €59. В компании отметили, что устройство будут покупать в качестве второго телефона те, кто ностальгирует по старой модели.

"Этот телефон поступил в продажу в 2000 году и во многом положил начало эре современных мобильных телефонов. Он будет долго работать без подзарядки и получит практически неуязвимый корпус", — сообщает издание.

Выставка Mobile World Congress пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, где компания также представит новые модели Nokia — 3, 5 и 6.

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