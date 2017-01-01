Nokia перевыпустит самый надежный телефон в мире

Стоимость аппарата составит €59. В компании отметили, что устройство будут покупать в качестве второго телефона те, кто ностальгирует по старой модели.

"Этот телефон поступил в продажу в 2000 году и во многом положил начало эре современных мобильных телефонов. Он будет долго работать без подзарядки и получит практически неуязвимый корпус", — сообщает издание.

Выставка Mobile World Congress пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, где компания также представит новые модели Nokia — 3, 5 и 6.