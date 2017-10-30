Российские спасатели исследуют место крушения Ми-8 в Норвегии

Российские спасатели намерены исследовать место затопления вертолета Ми-8 у берегов Норвегии с помощью телеуправляемого подводного аппарата, чтобы определить способ поднятия судна со дна. О судьбе пассажиров вертолета до сих пор ничего неизвестно. На их поиски МЧС России направило суда, вертолеты и группу водолазов.
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг выразила соболезнования главе правительства России Дмитрию Медведеву в связи с крушением вертолета Ми-8, который упал возле норвежского архипелага Шпицберген 26 октября. Чиновница сделала это по телефону, говорится на сайте кабмина. "Эрна Сульберг <...> просила передать слова сочувствия родным и близким погибших", — сказано в сообщении.
Российский вертолет Ми-8, на борту которого находились пять членов экипажа и трое ученых НИИ Арктики и Антарктики, упал в море у берегов Шпицбергена 26 октября. Он направлялся из российского поселка Пирамида в норвежское поселение Баренцбург. В 16:35 по мск воздушное судно пропало с радаров. Спустя 10 минут факт авиакатастрофы подтвердили местные спасательные службы. 29 октября норвежские спасатели обнаружили на дне моря обломки Ми-8.
По данным норвежской стороны, предварительное место нахождения обломков расположено в 2-х км к северо-западу от мыса Хеер в акватории Баренцева моря на глубине более 200 м. В составе российской оперативной группы более 40 спасателей, в том числе 17 водолазов, имеющих допуск к проведению поисково-спасательных работ на больших глубинах.
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