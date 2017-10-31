Норвежцы нашли тело одного из членов экипажа потерпевшего крушение Ми-8

Тело поднимут на поверхность в ближайшее время. Аскхольт лично участвует в поиске пропавших россиян.

Помимо норвежских спасателей в операции принимают участие сотрудники МЧС, которые обследуют место крушения вертолета при помощи глубоководного аппарата "Фалькон". В составе российской оперативной группы более 40 спасателей, в том числе 17 водолазов, имеющих допуск к проведению поисково-спасательных работ на больших глубинах.

Напомним, российский вертолет Ми-8, на борту которого находились пять членов экипажа и трое ученых НИИ Арктики и Антарктики, упал в море у берегов Шпицбергена 26 октября. Он направлялся из российского поселка Пирамида в норвежское поселение Баренцбург. В 16:35 по мск воздушное судно пропало с радаров. Спустя 10 минут факт авиакатастрофы подтвердили местные спасательные службы. 29 октября норвежские спасатели обнаружили на дне моря обломки Ми-8.