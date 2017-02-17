"НОУ-ХАУ": знаем, как превратить старое в новое

Сеть салонов цифровой техники "НОУ-ХАУ" предлагает расстаться с ненужным хламом с выгодой. А именно - поменять свой старый телефон на крутой смартфон от LG. Да-да, и даже неработающий Siemens A35 вы можете заменить.

До конца марта "НОУ-ХАУ" совместно с LG Electronics проводит акцию trade-in: приносите свой старый телефон и получите скидку до 2 000 рублей на покупку нового смартфона от LG*.

Смартфоны от LG это широкий выбор мобильных решений, обладающих богатым функционалом и стильным дизайном. В линейке бренда легко найти модели на любой вкус от практичных смартфонов с 2 SIM картами до инновационных флагманов с расширенными возможностями. А модели с увеличенной емкостью аккумулятора, безусловно, порадуют тех, кому важно оставаться на связи продолжительное время. И это еще одно из бесспорных преимуществ бренда.

Постоянно работая над совершенствованиями ключевых технологий дисплея, оптики фотокамер, компания LG создаёт смартфоны, которые соответствуют образу жизни множества людей. Секрет в том, что техника от LG обязательно будет соответствовать именно вашим индивидуальным запросам. И что немаловажно: любой понравившийся смартфон вы можете приобрести в рассрочку без переплат.**

Сеть "НОУ-ХАУ" - это не просто магазины электроники. Идея бренда заключается не только в возможности приобрести технику по самым выгодным ценам, но и получить исчерпывающую консультацию и настроить устройство. Таким образом, вы выходите с гаджетом полностью готовым к работе, с самыми новыми приложениями, важными именно для вас. Согласитесь, это удобно.

Первый магазин был открыт в Москве в 2012 году. Успех пилотного проекта был настолько очевидным, что в 2013 году было принято решение о развитии розничной сети магазинов "НОУ-ХАУ". В конце 2015 года "НОУ ХАУ" стал успешно завоёвывать Новосибирскую область и Алтайский край.

Сегодня в Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай действует более 60 торговых точек под брендом "НОУ-ХАУ". Всего же сеть насчитывает более 200 магазинов.

Благодаря высочайшему уровню сервиса сеть "НОУ-ХАУ" была признана лучшей по качеству обслуживания в России в 2015 году (Лауреат премии "Права потребителей и качество обслуживания" - 2015). И сеть не планирует останавливаться на достигнутом. В планах дальнейшее развитие, открытие новых салонов с неизменно высоким качеством обслуживания.

Консультанты "НОУ-ХАУ" - эксперты в своей области. Они окажут квалифицированную поддержку не только в выборе нового гаджета, но и в его персонализации именно под ваши потребности. Не стесняйтесь обращаться с вопросами и просьбой настроить новое устройство, сотрудники "НОУ-ХАУ" рады помочь вам в этом.

Ждем вас за покупками!

*Организатор акции: ООО "Ритейл". Срок действия акции 17.02.17 г. - 31.03.17 г.. Список моделей, участвующих в акции, уточняйте у продавцов-консультантов. Скидка определяется организатором Акции в зависимости от модели приобретаемого смартфона LG.

** Рассрочка – это кредитный продукт, предоставляемый кредитными учреждениями. Кредит предоставляется банком-партнером: КБ "Ренессанс Кредит" ООО (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций №3354 от 26.04.2013г.). Срок действия договора потребительского кредита 12 месяцев, срок возврата кредита 12 месяцев пропорционально действию договора потребительского кредита. Минимальная сумма кредита от 3 000 рублей, максимальная сумма кредита до 250 000 рублей. Первоначальный взнос составляет 0% от цены товара. Переплата по кредиту составляет 0% от цены товара. Процентная ставка 19,912% годовых. Кредит погашается ежемесячными равными (аннуитетными) платежами. Банк оставляет за собой право предоставить кредит покупателю или отказать в предоставлении кредита. при оплате кредита через иные организации может взиматься плата в соответствии с тарифами этих организаций.

Организатор акции предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости при условии, что кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются, указанные условия определяют полную стоимость кредита (займа), рассчитанную в соответствии с требованиями ФЗ "О потребительском кредите (займе)". Товары сертифицированы. Подробности покупки в кредит уточняйте у специалистов в магазинах "НОУ-ХАУ".

Телефон единой справочной службы: (3852) 288-888

Сайт компании: www.ноу-хау22.рф

Адреса магазинов

г. Барнаул:

ул. Шумакова, 46;

Павловский тракт, 251-а;

Павловский тракт, 251-в;

Павловский тракт, 188;

ул. Космонавтов, 6-в;

ул. Строителей, 18;

ул. Новосибирская, 11-б;

ул. Юрина, 299-б;

ул. Попова, 188;

пр. Ленина, 102-в;

Алтайский край, республика Алтай: