Кто из депутатов сделал карьеру в новой Барнаульской городской Думе

Как мы уже сообщали, 6 октября на организационной сессии гордумы депутаты назначили председателя, распределили места руководителей постоянных комитетов и определили, кто из народных избранников будет работать на освобожденной основе: оплачиваемых мест в БГД всего четыре.

Карьера новичков

Председателем гордумы избрана единоросс Галина Буевич, которая до этого ни разу не была депутатом. В отличие от своей предшественницы Людмилы Зубович, которая в первом созыве была простым депутатом, и только потом возглавила гордуму, Галина Буевич миновала эту стадии. По наблюдениям altapress.ru, чувствует она себя в новой должности вполне комфортно — видно, что ректору не в новинку проводить заседания.

Другой новичок-депутат, единоросс и коммунальщик Александр Гросс сразу возглавил комитет по городскому хозяйству. Причем раньше такого комитета в гордуме не было. Заместителем Гросса по комитету назначен Роман Репа. Он тоже единоросс, по образованию фармацевт, а по должности - гендиректор фирмы "Автобаза №1".

А сын алтайского первого вице-губернатора, директор "Барнаульского пивоваренного завода" по стратегическому развитию и управлению Александр Локтев, тоже не имевший опыта депутатской работы, стал зампредседом комитета по экономической политике и собственности. У Локтева-младшего будет опытный наставник (см. ниже).

Еще один гордумовский новичок жириновец Дмитрий Ворсин стал зампредкомитета по законности и местному самоуправлению, причем на освобожденной основе — за заплату. Впрочем, опыт политической работы у него есть: он ведь алтайский помощник депутата Госдумы Игоря Лебедева (сына Владимира Жириновского). А единоросс Алексей Маликов будет работать зампредом комитета по социальной политике.

Кроме того, "Единая Россия" по каким-то причинам решила обновить свои руководящие ряды и вместо Ивана Огнева поставила во главе своей фракции директора фирмы "Булат" Вячеслава Перерядова.

Карьера "старожилов"

Председатель ТОС микрорайона "Магистральный" Индустриального района, депутат прошлых двух созывов и единоросс Сергей Струченко в новом созыве дорос до поста зампредседателя гордумы. Он не только стал правой рукой Галины Буевич, но и получил право работать на освобожденной основе — то есть получать зарплату.

"Фронтовичка" Марина Ермоленко (она сопредседатель алтайского ОНФ) в прошлом созыве была зампред комитета по социальной политике. В этом созыве она возглавила этот комитет (прежний руководитель Василий Пирожков в этих выборах уже не участвовал). Как и Струченко, Марина Ермоленко будет получать за свою работу в гордуме зарплату.

Сделала карьеру и эсер Оксана Молодых. Правда, ее опыт работы в барнаульском представительном органе небольшой — решение о том, что она заменит переместившегося в АКЗС и в "Единую Россию" Дмитрия Аганова было принято в конце 2016 года. Но, судя по всему, она себя неплохо проявила. Если в прошлом созыве она была простым депутатом, то сейчас стала руководителем фракции "Справедливая Россия".

Несколько укрепил позиции и жириновец Алексей Скосырский. Раньше он был единственным представителем ЛДПР и руководил фракцией из одного человека - то есть командовал самим собой. Сейчас у него появилось два дополнительных "бойца" — во фракции будет работать трое жириновцев.

Горизонтальные перемещения

Бывший руководитель фракции "Единая Россия" Иван Огнев переместился в кресло председателя комитета по законности и местному самоуправлению. Раньше этот комитет возглавлял Игорь Кислицин, который сейчас уже не депутат.

Зампред комитета по экономической политике и собственности единоросс Юрий Ряполов стал запредом другого комитета — по бюджету, налогам и финансам. Как в прошлом созыве, Юрий Ряполов будет работать на освобожденной основе — за зарплату.

Сохранил позиции

Прежний пост сохранил Валерий Касплер — он как был руководителем комитета по экономической политике и собственности, так и остался. Он теперь будет наставником у Александра Локтева.

Потерял позиции

А вот Андрей Солодилов, который в прошлой гордуме был не только председателем бюджетного комитета, но и вице-спикером, теперь уступил последний пост Сергею Струченко. Но, как и раньше, будет руководить бюджетным комитетом.

Женщины

В новой БГД 11 женщин. В 2012 году представительниц слабого пола было меньше — всего семь. Двое из них возглавили фракции — юрист Оксана Молодых ("СР") и медик Елена Хрусталева (КПРФ). Хрусталева была еще одним претендентом на пост председателя городской думы и, как и Оксана Молодых, набрала три голоса "за".