Кто из депутатов сделал карьеру в новой Барнаульской городской Думе

В Барнаульской гордуме, избранной 10 сентября, на ключевых постах появились новые люди, ранее не имевшие опыта депутатской работы. Несколько более опытных депутатов сделали карьеру, заняв руководящие посты. Часть других просто переместились по горизонтали, а кое-кто даже несколько ослабил прежние позиции. Кто есть кто в новом созыве?
Как мы уже сообщали, 6 октября на организационной сессии гордумы депутаты назначили председателя, распределили места руководителей постоянных комитетов и определили, кто из народных избранников будет работать на освобожденной основе: оплачиваемых мест в БГД всего четыре.
Карьера новичков
Председателем гордумы избрана единоросс Галина Буевич, которая до этого ни разу не была депутатом. В отличие от своей предшественницы Людмилы Зубович, которая в первом созыве была простым депутатом, и только потом возглавила гордуму, Галина Буевич миновала эту стадии. По наблюдениям altapress.ru, чувствует она себя в новой должности вполне комфортно — видно, что ректору не в новинку проводить заседания.
Другой новичок-депутат, единоросс и коммунальщик Александр Гросс сразу возглавил комитет по городскому хозяйству. Причем раньше такого комитета в гордуме не было. Заместителем Гросса по комитету назначен Роман Репа. Он тоже единоросс, по образованию фармацевт, а по должности - гендиректор фирмы "Автобаза №1".
А сын алтайского первого вице-губернатора, директор "Барнаульского пивоваренного завода" по стратегическому развитию и управлению Александр Локтев, тоже не имевший опыта депутатской работы, стал зампредседом комитета по экономической политике и собственности. У Локтева-младшего будет опытный наставник (см. ниже).
Еще один гордумовский новичок жириновец Дмитрий Ворсин стал зампредкомитета по законности и местному самоуправлению, причем на освобожденной основе — за заплату. Впрочем, опыт политической работы у него есть: он ведь алтайский помощник депутата Госдумы Игоря Лебедева (сына Владимира Жириновского). А единоросс Алексей Маликов будет работать зампредом комитета по социальной политике.
Кроме того, "Единая Россия" по каким-то причинам решила обновить свои руководящие ряды и вместо Ивана Огнева поставила во главе своей фракции директора фирмы "Булат" Вячеслава Перерядова.
Карьера "старожилов"
Председатель ТОС микрорайона "Магистральный" Индустриального района, депутат прошлых двух созывов и единоросс Сергей Струченко в новом созыве дорос до поста зампредседателя гордумы. Он не только стал правой рукой Галины Буевич, но и получил право работать на освобожденной основе — то есть получать зарплату.
"Фронтовичка" Марина Ермоленко (она сопредседатель алтайского ОНФ) в прошлом созыве была зампред комитета по социальной политике. В этом созыве она возглавила этот комитет (прежний руководитель Василий Пирожков в этих выборах уже не участвовал). Как и Струченко, Марина Ермоленко будет получать за свою работу в гордуме зарплату.
Сделала карьеру и эсер Оксана Молодых. Правда, ее опыт работы в барнаульском представительном органе небольшой — решение о том, что она заменит переместившегося в АКЗС и в "Единую Россию" Дмитрия Аганова было принято в конце 2016 года. Но, судя по всему, она себя неплохо проявила. Если в прошлом созыве она была простым депутатом, то сейчас стала руководителем фракции "Справедливая Россия".
Несколько укрепил позиции и жириновец Алексей Скосырский. Раньше он был единственным представителем ЛДПР и руководил фракцией из одного человека - то есть командовал самим собой. Сейчас у него появилось два дополнительных "бойца" — во фракции будет работать трое жириновцев.
Горизонтальные перемещения
Бывший руководитель фракции "Единая Россия" Иван Огнев переместился в кресло председателя комитета по законности и местному самоуправлению. Раньше этот комитет возглавлял Игорь Кислицин, который сейчас уже не депутат.
Зампред комитета по экономической политике и собственности единоросс Юрий Ряполов стал запредом другого комитета — по бюджету, налогам и финансам. Как в прошлом созыве, Юрий Ряполов будет работать на освобожденной основе — за зарплату.
Сохранил позиции
Прежний пост сохранил Валерий Касплер — он как был руководителем комитета по экономической политике и собственности, так и остался. Он теперь будет наставником у Александра Локтева.
Потерял позиции
А вот Андрей Солодилов, который в прошлой гордуме был не только председателем бюджетного комитета, но и вице-спикером, теперь уступил последний пост Сергею Струченко. Но, как и раньше, будет руководить бюджетным комитетом.
Женщины
В новой БГД 11 женщин. В 2012 году представительниц слабого пола было меньше — всего семь. Двое из них возглавили фракции — юрист Оксана Молодых ("СР") и медик Елена Хрусталева (КПРФ). Хрусталева была еще одним претендентом на пост председателя городской думы и, как и Оксана Молодых, набрала три голоса "за".
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