Общественная палата предложила запретить митинги под окнами правительства Алтайского края

В соответствии с законами РФ, для проведения митингов в городе, требуется официальное разрешение администрации города. Сейчас в Барнауле подобные протестные мероприятия проходят на площади Свободы. На Советов (напротив правительства Алтайского края) в основном проходят лишь государственные торжества и праздники городского масштаба.

Новая Общественная палата, выдвинувшая предложение об ограничении мероприятий на площади Советов, только начала свою работу. На своем первом собрании члены палаты утвердили план дальнейших действий. "Думаю, что Общественная палата должна собираться чаще, нежели раз в квартал. Мы должны повысить свое влияние на жизнь в городе", - говорит Петр Фризен, заместитель председателя общественной палаты.