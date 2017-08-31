Новая жизнь любимых героев: выходит продолжение сериала "Молодежка"

Взрослая жизнь любимых хоккеистов начнется в составе клуба "Бурые Медеведи". На их пути будут как заманчивые перспективы, так и немало сложностей: непростой прием опытных игроков и новые опасные соперники.

Состав уже привычных и полюбившихся актеров дополнят новые звезды, среди которых Наталья Рудова, Владимир Яглыч и Петр Кислов, который сыграет вратаря Ивана Савчука. Его герой отрицательно относится к появлению новичка в команде и постоянно издевается над ним.

Петр Кислов,

актер:

"Амплуа вратаря мне не свойственно, так как в команде артистов "КомАр" я играю на позиции нападающего. Но тем интереснее было предложение. Вратарь-негодяй – это отлично! Тут есть что сыграть".

Перед съемками тренировки актеров проходила не только на льду, но и в танцевальных залах и даже на ринге. Подготовкой флешмоба, который по сюжету герои устраивают на льду, занимался специалист из команды Ильи Авербуха. А одну из сцен с боями без правил готовил постановщик трюков фильма "Воин".

Директор телеканала СТС, Дарья Легони-Фиалко, рассказала, что создателям важно было не просто продолжить успешный сериал, а найти в истории новые краски и повороты.

Дарья Легони-Фиалко,

директор телеканала СТС:

"Сериал "Молодежка. Взрослая жизнь" можно смело назвать перезагрузкой: меняется лига, добавляются герои, обновляется команда. Мы верим, что все это пойдет на пользу проекту и позволит увеличить и без того широкую аудиторию, как за счет молодежи, так и более взрослых зрителей".

Создатели сериала отмечают, что долгожданный сезон "Молодежки" будет жестче, зрелищнее и эмоциональнее. Герои откроются перед зрителями с неожиданных сторон.

Премьера сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" состоится 4 сентября 2017 года в 20.00 на телеканале СТС.