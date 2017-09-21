"НОВЭКС" отмечает 27-й день рождения

С 1990 по 2000 годы компания работала как оптовая, а в октябре 2001-го открыла свой первый магазин в Барнауле. С этого времени "НОВЭКС" развивается как торговая сеть, ставшая одной из крупнейших в Алтайском крае. В настоящее время "НОВЭКС" в числе лидеров в топ-100 крупнейших компаний региона и находится в рейтинге 400 крупнейших фирм Сибири.

Основатель компании — Виктор Филипчук Указом Президента РФ Медведева Дмитрия Анатольевича от 02.01.2011 года награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени. А генеральный директор компании Елена Филипчук входит в рейтинг самых влиятельных женщин российской торговли.

Издательский дом "Алтапресс" присоединяется к поздравлениям в адрес компании "НОВЭКС".