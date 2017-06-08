Новейший российский компьютер "Эльбрус" будет дороже MacBook

Компания "Росэлектроника" объявила о запуске производства тестовой партии российских компьютеров нового поколения "Эльбрус 101-РС".
Цена на тестовый образец составит около 130 тыс. рублей, а на серийный, который должен появиться в начале 2018 года, — порядка 70 тыс. рублей, узнал Hi-Tech Mail.Ru.
"Эльбрус 101-РС" может быть использован в качестве модуля управления промышленным производством, как бортовой вычислитель на транспортных средствах, а также в качестве персонального носимого терминала и сетевой системы хранения данных (NAS), считают российские разработчики.
В "Росэлектронике" утверждают, что компьютер по техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам с начальным уровнем производительности. При этом он обладает максимальной степенью защищенности. Как сообщалось ранее, МВД сумело остановить атаку вируса WannaCry как раз благодаря "Эльбрусу".
"Эльбрус 101-РС" состоит из отечественных компонентов и собирается исключительно на российских предприятиях, при этом цена называется конкурентоспособной.
На официальном сайте Apple цена новейшего MacBook в максимальной комплектации указана в 117 тыс. рублей, пишет znak.com.
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