Новейший российский компьютер "Эльбрус" будет дороже MacBook

Цена на тестовый образец составит около 130 тыс. рублей, а на серийный, который должен появиться в начале 2018 года, — порядка 70 тыс. рублей, узнал Hi-Tech Mail.Ru.

"Эльбрус 101-РС" может быть использован в качестве модуля управления промышленным производством, как бортовой вычислитель на транспортных средствах, а также в качестве персонального носимого терминала и сетевой системы хранения данных (NAS), считают российские разработчики.

В "Росэлектронике" утверждают, что компьютер по техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам с начальным уровнем производительности. При этом он обладает максимальной степенью защищенности. Как сообщалось ранее, МВД сумело остановить атаку вируса WannaCry как раз благодаря "Эльбрусу".

"Эльбрус 101-РС" состоит из отечественных компонентов и собирается исключительно на российских предприятиях, при этом цена называется конкурентоспособной.

На официальном сайте Apple цена новейшего MacBook в максимальной комплектации указана в 117 тыс. рублей, пишет znak.com.