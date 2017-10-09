Новые iPhone с 2018 года не смогут работать в России

С 2018 года следующие поколения iPhone, вероятно, не смогут работать в России. Это связано с тем, что Apple намерена убрать из телефонов слот для SIM-карты. Вместо этого в телефонах будет использоваться технология eSIM, которая запрещена в России. Об этом сообщает akket.com.
Apple уже убрала из своих телефонов 3,5 мм аудиоразъем для подключения наушников. В последующих моделях корпорация намерена отказаться от слота для установки SIM-карт. Вместо этого компания намерена перейти на стандарт eSIM. Это виртуальный чип, прикрепленный к материнской плате. Поэтому вся информация хранится непосредственно в самом мобильном устройстве: данные об операторе загружаются на него удаленно.
В Европе, США и большинстве азиатских стран данный стандарт уже поддерживается. И даже есть ряд устройств, в которых использована eSIM: например, смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL, а также смарт-часы Apple Watch Series 3.
Однако в России такой стандарт пока запрещен, так как считается способом для клонирования SIM-карт. Поэтому сотовые операторы пока не смогут обеспечить его поддержку. Это значит, что если Apple реализует такое техническое решение, а российские власти не изменят законодательство, то новые модели "яблочных" телефонов просто не смогут работать в России, приходит к выводу akket.com.
При этом недавно выпущенные модели iPhone 8 и iPhone X доступны для работы в России.
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