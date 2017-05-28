Новые первые леди САША и Франции познакомились в Брюсселе

В Брюсселе прошла встреча первых леди: жены президентов США, Франции, Турции, Словении, Бельгии и других стран пообщались во дворце Лакен, который является резиденцией бельгийской королевской семьи.

Harika yakalamış fotoğrafçı 😆 #brigittemacron #melaniatrump #lovethispicture #loveit Публикация от Pelin Kaya (@modavesosyete) Май 27 2017 в 1:48 PDT

Мелания Трамп, жена лидера США, надела наряд от Dolce & Gabbana и стала на встрече единственной первой леди, которая выбрала платье с открытыми плечами.

В свою очередь Брижит Тронье, супруга французского лидера, отдала предпочтение мини-платью от Louis Vuitton.

Gestern in Brüssel: When Brigitte met Melania 🇫🇷🇺🇸 #brigittemacron #melaniatrump (repost via @hiphoppeople_officiel ) Публикация от isaklausnitzer (@isaklausnitzer) Май 26 2017 в 3:36 PDT

Эмине Эрдоган, супруга президента Турции, надела наряд с хиджабом.

Также на встрече присутствовал Готье Дестенея, муж премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля. Готье стал первым мужчиной, который принял участие в официальной встрече первых леди.