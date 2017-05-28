Новые первые леди САША и Франции познакомились в Брюсселе

Первые леди Мелания Трамп (47 лет) и Бриджит Тронье (64 года) встретились в Брюсселе, пока их мужья вместе с лидерами других мировых держав принимали участие в саммите НАТО, сообщает Леди@mail.ru.
25th May 2017 Hare Majesteit de Koningin ontvangt de partners van de Staatshoofden en Regeringsleiders die deelnemen aan de bijzondere NAVO-vergadering. Sa Majesté la Reine reçoit les conjoints des Chefs d’Etat et de gouvernement participant à la réunion spéciale de l’OTAN. Her Majesty the Queen received the spouses of the Heads of State and Government attending the special meeting of NATO. #QueenMathilde #KoninginMathilde #ReineMathilde #Queen #Mathilde #MathildeofBelgium #MathildedeBelgique #MathildedUdekemdAcoz #MelaniaTrump #BrigitteMacron #picoftheday #bestoftheday #Laeken #Bruxelles #Brussels #Belgium #Belgie #Belgique #BelgianRoyals #BelgianRoyalty #BelgianRoyalFamily #USA #NATO #OTAN
В Брюсселе прошла встреча первых леди: жены президентов США, Франции, Турции, Словении, Бельгии и других стран пообщались во дворце Лакен, который является резиденцией бельгийской королевской семьи.
Мелания Трамп, жена лидера США, надела наряд от Dolce & Gabbana и стала на встрече единственной первой леди, которая выбрала платье с открытыми плечами.
В свою очередь Брижит Тронье, супруга французского лидера, отдала предпочтение мини-платью от Louis Vuitton.
Эмине Эрдоган, супруга президента Турции, надела наряд с хиджабом.
Также на встрече присутствовал Готье Дестенея, муж премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля. Готье стал первым мужчиной, который принял участие в официальной встрече первых леди.
Пока президенты стран "Большой семерки" занимались политическими вопросами на саммите G7, их супруги встретились в музее Магритта. Как ни странно, все внимание публики перетянула на себя не Мелания Трамп, а новоиспеченная первая леди Франции Брижит Макрон в коротком чёрном платье @louisvuitton. А чей наряд вам приглянулся больше? . #louisvuitton #melaniatrump #g7 #brigittemacron
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