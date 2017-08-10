Новые сервисы Мобильного банка УРАЛСИБ.

Банк УРАЛСИБ обновил Мобильный банк для физических лиц на операционных системах iOS, Android и Windows Phone, добавив в него ряд полезных и удобных функций и сервисов.
Теперь клиенту, использующему Мобильный банк УРАЛСИБа доступны такие возможности как:
- управление карточными услугами: возможность подключать и отключать непосредственно в Мобильном банке смс-информирование об операциях по карте, а также подключиться к программам лояльности УРАЛСИБа – программе "Комплимент" и "Время в подарок".
- аналитика расходов – функционал, позволяющий отслеживать расходы по карте в разрезе каждой категории.
- вход по отпечатку пальца (TouchID) для пользователей смартфонов на Android 6.0 и выше. Настройте вход по отпечатку через меню "Быстрый вход" в настройках профиля.
- оплата услуг по штрихкоду на квитанции. Теперь не придётся заполнять длинную форму оплаты коммунальных услуг. Достаточно сфотографировать штрихкод (нужно нажать на кнопку сфотографировать в форме оплаты услуги) на квитанции – и все данные автоматически подставятся. Доступно для самых востребованных коммунальных платежей, в том числе для услуг системы Город и ЖКУ Москвы.
Более подробно узнать о возможностях Мобильного банка, а также скачать мобильное приложение можно на сайте Банка УРАЛСИБ.
СПРАВКА
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 277 точек продаж, 1 499 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 447 POS-терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.