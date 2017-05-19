Новым главой Тальменского района стал бывший начальник краевого управления

Самсоненко избран главой района на 5 лет по итогам конкурса. Решение об этом приняли депутаты райсовета.

Прежний глава администрации района Игорь Жарков пикнул свой пост в марте 2017 года — за два месяца до окончания контракта. Свое решение он объяснил усталостью. Однако в апреле стало известно, что против Жаркова возбуждено уголовное дело в связи с с подозрением в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере.

Новый руководитель района Сергей Самсоненко до недавнего времени занимал пост замминистра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, где курировал курировал вопросы лесного хозяйства. Однако почти вся трудовая карьера Самсоненко связана с Алтайским краем, где он более 30 лет работал в системе лесного хозяйства, в том числе в холдинге "Алтайлес". В августе 2012 Самсоненко стал начальником краевого управления лесами. 31 декабря 2013 года он уволился, отслужив чуть больше года. В администрации края его увольнение объяснили реорганизацией органов исполнительной власти региона. После этого появилось новое укрупненное ведомство — Главное управление природных ресурсов и экологии.