Новым главой Тальменского района стал бывший начальник краевого управления

18 мая новым главой Тальменского района стал Сергей Самсоненко. С 2012 по 2013 год он возглавлял краевое управление лесами, а до недавнего времени замминистра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай. Предыдущий руководитель района Игорь Жарков покинул свой пост после возбуждения уголовного дела.
Самсоненко избран главой района на 5 лет по итогам конкурса. Решение об этом приняли депутаты райсовета.
Прежний глава администрации района Игорь Жарков пикнул свой пост в марте 2017 года — за два месяца до окончания контракта. Свое решение он объяснил усталостью. Однако в апреле стало известно, что против Жаркова возбуждено уголовное дело в связи с с подозрением в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере.
Новый руководитель района Сергей Самсоненко до недавнего времени занимал пост замминистра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, где курировал курировал вопросы лесного хозяйства. Однако почти вся трудовая карьера Самсоненко связана с Алтайским краем, где он более 30 лет работал в системе лесного хозяйства, в том числе в холдинге "Алтайлес". В августе 2012 Самсоненко стал начальником краевого управления лесами. 31 декабря 2013 года он уволился, отслужив чуть больше года. В администрации края его увольнение объяснили реорганизацией органов исполнительной власти региона. После этого появилось новое укрупненное ведомство — Главное управление природных ресурсов и экологии.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.