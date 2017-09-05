15 новинок в меню — прекрасный повод видеться чаще

Уже сегодня в Барнауле можно питаться разнообразно, по-ресторанному вкусно и за небольшие деньги
Известно, что гости ресторанов обращают особое внимание на разнообразие меню в заведении. Большой выбор радует глаз посетителей и наполняет новыми эмоциями. А дальше все внимание гостя обращается на вкус, размеры порций и цену.
В ресторанах "Вилка-Ложка" барнаульцам и гостям города в сентябре подготовили новое предложение, в котором учтены все их пожелания. 15 новых блюд, большие порции и невысокие цены, уют и комфорт большого обеденного зала, быстрое обслуживание и приветливый персонал ждут вас во всех ресторанах "Вилка-Ложка" в Барнауле.
В ресторанах быстрого обслуживания "Вилка-Ложка" теперь каждую неделю к основному меню будут добавляться новинки. В постоянном меню остаются традиционные хиты продаж ресторана, такие блюда как борщ, картофельное пюре, салат "Цезарь", филе куриное "Нежность" и другие. И будут добавляться новые супы, салаты и горячие блюда.
Так же, каждую неделю во всех ресторанах сети – новые домашние обеды в двух вариантах.
С начала августа в меню "Вилка-Ложка" два новых супа: суп-пюре из шампиньонов с хрустящими сухариками и свежая горячая уха. Добавьте сюда борщ и окрошку, и получается, что гость заведомо может выбрать себе суп на любой вкус.
Отдельно стоит отметить наваристую и ароматную шурпу из говядины. Свежий бульон из говядины обильно сдобренный специями, овощами и кусочками говядины в большой порции (400 гр.) можно считать и супом и вторым. То есть теперь в ресторане "Вилка-Ложка" можно наестся даже одним блюдом!
Вторые блюда в третью неделю дополнены мясом (духовой свининой по-летнему), птицей (ароматным куриным шашлыком) и фиш кейком из рыбы (бифштексом из разных видов рыб, с овощами).
Приходите пробовать "Печень по-русски", рестораторы постарались чтобы она оставалась сочной, но плотной, любителям нравится.
Традиционно ближе к осени овощные блюда меню (салат из капусты с морковью, огурцом и зеленым горошком, салат из свежей капусты с огурцом), дополняются более сытными (салат "Загадка" из овощей с полукопченой колбасой и обжаренной в масле картофельной стружкой и салат "Смак" из овощей с ветчиной и сыром). Эти салаты выгодно отличается от летних легких салатов и предназначены для тех, кто хотел бы пообедать поплотнее.
Если исходить из утверждения, что ресторан – это прежде всего широкий ассортимент блюд, то "Вилка-Ложка" – это комфортные рестораны, в ассортименте которых сегодня более тридцати наименований первых, вторых блюд, салатов и закусок. Это действительно разнообразные по ресторанному вкусные блюда, с гармоничным сочетанием продуктов. Цены в ресторане "Вилка-Ложка" стабильно остаются на невысоком уровне. Приветливое обслуживание и приятная атмосфера здесь дополняют имидж небольшого уютного ресторана.
И если вы все еще оправдываете свой перекус на рабочем месте тем, что не хватает времени на полноценный обед — не выдумывайте. Приходите в ближайший ресторан "Вилка-Ложка", они расположены по всему городу. Здесь вас быстро обслужат, а разнообразное меню выгодно отличается от других заведений демократичными ценами. Вкусная, домашняя еда, уют и комфорт ждут вас во всех ресторанах "Вилка-Ложка".
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