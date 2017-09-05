15 новинок в меню — прекрасный повод видеться чаще

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Сегодня, 10:20.
Потребитель

Уже сегодня в Барнауле можно питаться разнообразно, по-ресторанному вкусно и за небольшие деньги

Известно, что гости ресторанов обращают особое внимание на разнообразие меню в заведении. Большой выбор радует глаз посетителей и наполняет новыми эмоциями. А дальше все внимание гостя обращается на вкус, размеры порций и цену.

Каждую третью неделю вводятся новинки в меню. Иллюстрация: архив "Вилка-Ложка".
Собственно, Шурпа - это три отдельных блюда: наваристый ароматный бульон, нежное хорошо приготовленное мясо и овощи. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания "Вилка-Ложка":.
Больше разнообразных блюд позволяет больше комбинировать, сохраняя при этом свое время и средства для общения с друзьями или шопинга, а так же для других приятных дел. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания "Вилка-Ложка":.
Это удивительно, но печенка сохраняет аромат и остается сочной, а с картофельным пюре и горошком превращается в мечту истинного гурмана. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания "Вилка-Ложка":.
Сочный куриный шашлык и рагу. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания "Вилка-Ложка":.
Сборная уха из нескольких видов рыб, обильно сдобренная зеленью и пряностями бодрит и обжигает вкусом, а густой и ароматный грибной суп из шампиньонов успокаивает и настраивает на позитив. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания "Вилка-Ложка":.
На второе в "Вилка-Ложка" большой выбор дополнился пикантной свининой, сочным куриным шашлыком из красного мяса и фиш кейком из рыбы с овощами. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания "Вилка-Ложка":.
Сочный и прекрасный своей простой овощной салат дополняется сытными и плотными салатами на основе мясных продуктов. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания "Вилка-Ложка":.

В ресторанах "Вилка-Ложка" барнаульцам и гостям города в сентябре подготовили новое предложение, в котором учтены все их пожелания. 15 новых блюд, большие порции и невысокие цены, уют и комфорт большого обеденного зала, быстрое обслуживание и приветливый персонал ждут вас во всех ресторанах "Вилка-Ложка" в Барнауле.

Быстрое обслуживание и приветливый персонал ждут вас!
Быстрое обслуживание и приветливый персонал ждут вас!

В ресторанах быстрого обслуживания "Вилка-Ложка" теперь каждую неделю к основному меню будут добавляться новинки. В постоянном меню остаются традиционные хиты продаж ресторана, такие блюда как борщ, картофельное пюре, салат "Цезарь", филе куриное "Нежность" и другие. И будут добавляться новые супы, салаты и горячие блюда.

Так же, каждую неделю во всех ресторанах сети – новые домашние обеды в двух вариантах.

Домашний обед с "Вилка-Ложка" – это всегда 2 варианта комплексного обеда, состоящего из супа, второго блюда с гарниром, салата и чая. Это быстро, вкусно и недорого, а теперь еще и разнообразно.
Домашний обед с "Вилка-Ложка" – это всегда 2 варианта комплексного обеда, состоящего из супа, второго блюда с гарниром, салата и чая. Это быстро, вкусно и недорого, а теперь еще и разнообразно.

С начала августа в меню "Вилка-Ложка" два новых супа: суп-пюре из шампиньонов с хрустящими сухариками и свежая горячая уха. Добавьте сюда борщ и окрошку, и получается, что гость заведомо может выбрать себе суп на любой вкус.

Отдельно стоит отметить наваристую и ароматную шурпу из говядины. Свежий бульон из говядины обильно сдобренный специями, овощами и кусочками говядины в большой порции (400 гр.) можно считать и супом и вторым. То есть теперь в ресторане "Вилка-Ложка" можно наестся даже одним блюдом!

Вторые блюда в третью неделю дополнены мясом (духовой свининой по-летнему), птицей (ароматным куриным шашлыком) и фиш кейком из рыбы (бифштексом из разных видов рыб, с овощами).

Приходите пробовать "Печень по-русски", рестораторы постарались чтобы она оставалась сочной, но плотной, любителям нравится.

Традиционно ближе к осени овощные блюда меню (салат из капусты с морковью, огурцом и зеленым горошком, салат из свежей капусты с огурцом), дополняются более сытными (салат "Загадка" из овощей с полукопченой колбасой и обжаренной в масле картофельной стружкой и салат "Смак" из овощей с ветчиной и сыром). Эти салаты выгодно отличается от летних легких салатов и предназначены для тех, кто хотел бы пообедать поплотнее.

Если исходить из утверждения, что ресторан – это прежде всего широкий ассортимент блюд, то "Вилка-Ложка" – это комфортные рестораны, в ассортименте которых сегодня более тридцати наименований первых, вторых блюд, салатов и закусок. Это действительно разнообразные по ресторанному вкусные блюда, с гармоничным сочетанием продуктов. Цены в ресторане "Вилка-Ложка" стабильно остаются на невысоком уровне. Приветливое обслуживание и приятная атмосфера здесь дополняют имидж небольшого уютного ресторана.

И если вы все еще оправдываете свой перекус на рабочем месте тем, что не хватает времени на полноценный обед — не выдумывайте. Приходите в ближайший ресторан "Вилка-Ложка", они расположены по всему городу. Здесь вас быстро обслужат, а разнообразное меню выгодно отличается от других заведений демократичными ценами. Вкусная, домашняя еда, уют и комфорт ждут вас во всех ресторанах "Вилка-Ложка".

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