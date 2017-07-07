Новый автомобиль для лучшего РЭС

Третий год подряд "Алтайэнерго" не уступает лидирующие позиции другим регионам. Переходящие кубки и вымпелы лучшего подразделения получили "постоянную прописку" на Алтае. Основным инструментом оценки эффективности работы производственных отделений филиалов МРСК Сибири является система бенчмаркинга. В основе - четыре ключевых показателя: надежность и качество электроснабжения, потери в сетях 10 – 0,4 кВ, эффективность осуществления работ хозяйственным способом и эффективность операционных расходов. В самом филиале эффективность работы районов электрических сетей оценивается по тем же показателям.

Павловский РЭС обслуживает более 50 тысяч потребителей. Это и население, и производственные предприятия, социальные объекты и аграрный сектор. В прошлом сотрудники именно этого подразделения стали обладателями премии общественного признания "Престиж" в номинации: "Поступок года". Жители региона таким образом поблагодарили энергетиков за восстановление энергоснабжения села Макарово, которое ночью в сильнейший мороз осталось без света.

Ключи от нового служебного автомобиля Владимиру Макрушину – начальнику Павловского РЭС вручил Николай Пантелеев - директор филиала "Алтайэнерго".

Николай Пантелеев,

директор филиала "Алтайэнерго":

Лучшим РЭС стал благодаря ежедневному, нелегкому труду всего персонала. Все мы видим результаты вашей работы над повышением эффективности деятельности для обеспечения качественного и надежного энергоснабжения потребителей. Ваши самоотдача и преданность профессии позволяют не только решать повседневные задачи, но и достойно справляться с оперативной работой по восстановлению энергоснабжения в период аномальных погодных условий.

Справка

Публичное акционерное общество "Россети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Российские сети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – 1,750 млн квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 228 292 км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 51 529 общей мощностью 12 234 МВА, подстанций 35-110 кВ – 1 765 общей мощностью 30 301,4 МВА.

В ПАО "МРСК Сибири" действует единый call-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).