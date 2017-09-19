Новый iPhone X в России будут продавать по колоссально высокой цене

Дороже всего новый смартфон будут продавать в Индии ($1391), Ирландии ($1410) и Италии ($1,423).

Наиболее выгодно iPhone X по можно будет купить в США. Там стоимость флагмана составит $999.

Аналитик Forrester Research Франк Джиллет сообщил "CNN Money", что сравнивать цены на iPhone X в разных странах не совсем корректно, потому что она формируется с учетом конвертации валют и местных налогов, а настоящая стоимость аппарата также зависит от среднего дохода домохозяйства.

Новый смартфон поступит в продажу 3 ноября.