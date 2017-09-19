Новый iPhone X в России будут продавать по колоссально высокой цене

Новый iPhone X в России будут продавать по одной из самых высоких цен в мире. Жители нашей страны смогут купить его за $1387. Об этом сообщает информационное агентство "Rambler News Service".
Дороже всего новый смартфон будут продавать в Индии ($1391), Ирландии ($1410) и Италии ($1,423).
Наиболее выгодно iPhone X по можно будет купить в США. Там стоимость флагмана составит $999.
Аналитик Forrester Research Франк Джиллет сообщил "CNN Money", что сравнивать цены на iPhone X в разных странах не совсем корректно, потому что она формируется с учетом конвертации валют и местных налогов, а настоящая стоимость аппарата также зависит от среднего дохода домохозяйства.
Новый смартфон поступит в продажу 3 ноября.
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