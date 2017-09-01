Новый клип Шнурова с Невзоровым и Кержаковым набирает бешеную популярность в сети

Новый клип группировки "Ленинград" менее чем за сутки набрал на YouTube уже более 2 миллионов просмотров. Клип носит название "Ч.П.Х." и развивает тему про Питер и водку.
В нем снялись рэперы ST, Pharaoh, футболист Кержаков и известный журналист Александр Невзоров.
По сюжету клипа в один из баров Санкт-Петербурга входит гламурная москвичка, которая говорит про себя "из Москвы и сразу в Ниццу". Ее откровения прерывает Сергей Шнуров, который предлагает перестать мять тити, а вместо шампанского взять "водки литер".
Как рассказал Невзоров "Национальной службе новостей", Шнурову опять в своей песне удалось поймать современные модные тенденции.
Александр Невзоров,
журналист:
У меня очень хорошие отношения с Серёжей, мы ценим друг друга, как исключительно острых, сильных и любопытных собеседников. Когда ему в клипе понадобились живые достопримечательности Петербурга, он меня назначил. И у меня не было никаких оснований ему отказывать, мне самому было интересно посмотреть, как он работает на площадке.
Очень злая и умная песня. Как всегда, это замечательная пародия на сегодняшнюю глупость с очень интересными типажами, с очень сильным умением подхватить современные модные тенденции.
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