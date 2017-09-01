Новый клип Шнурова с Невзоровым и Кержаковым набирает бешеную популярность в сети

В нем снялись рэперы ST, Pharaoh, футболист Кержаков и известный журналист Александр Невзоров.

По сюжету клипа в один из баров Санкт-Петербурга входит гламурная москвичка, которая говорит про себя "из Москвы и сразу в Ниццу". Ее откровения прерывает Сергей Шнуров, который предлагает перестать мять тити, а вместо шампанского взять "водки литер".

Как рассказал Невзоров "Национальной службе новостей", Шнурову опять в своей песне удалось поймать современные модные тенденции.

Александр Невзоров,

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