Новый посол РФ в Турции прибыл в Анкару

И. о. пресс-атташе отметил, что в субботу "Ерхов по согласованию с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и по особому приглашению председателя парламента Турции Исмаила Кахрамана примет участие в специальном заседании парламента по случаю годовщины попытки государственного переворота".

Предыдущий посол России Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист стрелял дипломату в спину. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

Послу посмертно присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Расследование проводят и правоохранительные органы Турции.