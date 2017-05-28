Новый президент Франции Макрон пообещал вести требовательный диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон 27 мая, за два дня до встречи с президентом России Владимиром Путиным высказался за диалог с Россией, сообщает Интерфакс.
Слова нового президента Франции приводит национальное телевидение.
Эммануэль Макрон,
президент Франции:
У меня будет требовательный диалог с Россией, но это будет диалог. У нас будет обсуждение.
Макрон отметил, что "необходимо разговаривать с Россией по ряду международных тем, в том числе и по теме Сирии".
Президент Франции также сообщил о намерении обсуждать с РФ украинскую проблему "без каких-либо уступок".
Встреча глав государств намечена на 29 мая в Версальском дворце.
Как ранее сообщал Интерфакс, в Версале откроется выставка, которая будет посвящена истории визита Петра I во Францию в 1717 году. Она организована при сотрудничестве с петербургским Эрмитажем.
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