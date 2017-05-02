Новый ресторан "Кинза и Мята" откроется на Лазурной, 13

Новый ресторан "Кинза и Мята" открылся на Лазурной, 13. Фото: архив ресторана "Кинза и Мята". Новый ресторан "Кинза и Мята" открылся на Лазурной, 13. Фото: архив ресторана "Кинза и Мята". Новый ресторан "Кинза и Мята" открылся на Лазурной, 13. Фото: архив ресторана "Кинза и Мята". Новый ресторан "Кинза и Мята" открылся на Лазурной, 13. Фото: архив ресторана "Кинза и Мята". Новый ресторан "Кинза и Мята" открылся на Лазурной, 13. Фото: архив ресторана "Кинза и Мята".

Новая "Кинза и Мята" поражает масштабом и индивидуальным шиком: великолепный дизайн интерьера, яркие и комфортные диваны и кресла, разнообразие текстур.

Вы увидите открытую мангальную зону,- таинство происходит здесь и сейчас, еду готовят у вас перед глазами. Простор зала позволяет разместить не только семейные пары, но и большие дружные компании. Например, идеальным будет провести здесь свой день рождения или юбилей, ведь для именинников всегда действует скидка 10%.

"Кинза и Мята".

Юные гости резвятся в просторной игровой зоне с игралками-лазалками — для деток придумано особое меню. А каждое воскресенье ресторан организует кулинарные мастер-классы, и для всех-всех-всех устраивают гастрономические шоу на молекулярный лад и не только.

На летний период "Кинза и Мята" запускает совершенно новое сезонное меню. Свежие, яркие овощи, аппетитные новинки – что может быть лучше для летнего отдыха. А по будням с 11.00 до 16.00 действует бизнес-ланч по очень демократичным ценам.

Меню и целого мира мало: сочное, ароматное мясо на огне, например, шашлык из свинины "по-советски" - 295 руб, разнообразие вкусной пиццы от 295 руб, блюда по-тайски и ВОК от 239 руб, сытные мясные блюда на компанию от 1755 руб, разнообразие закусок: грузди соленые со сметанкой и луком – 199 руб. Любимые роллы и паста. И конечно же вкуснейшие десерты, и авторский чай!

Несомненным хитом станет фирменный напиток собственного производства, неоднократно участвовавший в выставках, фестивалях и заслуженно получал призы и награды.

Каждую пятницу и субботу, а также в праздничные дни в заведении проходят музыкальные вечера с выступлением музыкальных групп города. Для музыкантов предусмотрена специальная сцена. Волшебная атмосфера ресторана позволит не только отдохнуть, но и весело провести свободное время.

В день открытия ресторана гостей ждут угощения, специальные акции, живая музыка и много позитивных эмоций. Чтобы узнать точную дату открытия, следите за новостями в социальных сетях ресторана "Кинза и Мята": Instagram и "Вконтакте"

Справка

"Кинза и Мята" – сеть ресторанов семейного отдыха, входящая в ресторанный холдинг KinzaGroup. Основа меню – мясные блюда, приготовленные на открытом огне.

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