Новый спикер Барнаульской гордумы отказалась от зарплаты

Депутаты Барнаульской городской Думы на первом, организационном, заседании избрали председателя БГД. Как и ожидалось, им стала ректор АГИК Галина Буевич. А вот сюрпризом стало то, что она будет работать на неосвобождённой основе — то есть не будет получать зарплату как депутат и, вероятно, сохранит пост ректора.
Вёл собрание депутат Андрей Солодилов, из 40 депутатов присутствовали 38. На пост председателя гордумы оргкомитету были предложены три кандидатуры — единоросс Галина Буевич, эсер Оксана Молодых и коммунистка Елена Хрусталёва. Голосование было тайным — то есть бюллетенями.
Перед голосованием все три дамы рассказали, какой они видят работу представительного органа в Барнауле, при этом Буевич была единственной, кто описал свои личные качества — пунктуальность и уважительное отношение к людям. За Буевич проголосовало большинство — 31 человек, за Молодых — три, за Хрусталёву тоже три — очевидно, это были голоса членов фракций.
А на пост зампредседателя был два претендента — единоросс Сергей Струченко и представитель ЛДПР Кристина Юстус. Струченко набрал 28 голосов, он и стал зампредседателя.
На момент их избрания вопрос о том, что председатель гордумы не будет получать за эту работу зарплату, на момент написания ещё не был решён, но в кулуарах говорили, что это практически решено. Зарплату будет получать зам — Сергей Струченко. Отметим, что доход прежнего спикера Людмилы Зубович по итогам 2016 года составил 1,4 млн. рублей (с учетом пенсии).
В ходе заседания также решили, что в гордуме будет на один комитет больше: добавляется комитет по городскому хозяйству.
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин заявил, что новая дума "другая и креативная". Он сказал, что не приемлет слова "оппозиция" — в том смысле, что у всех депутатов одно общее дело.
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