Новый спикер Барнаульской гордумы отказалась от зарплаты

Вёл собрание депутат Андрей Солодилов, из 40 депутатов присутствовали 38. На пост председателя гордумы оргкомитету были предложены три кандидатуры — единоросс Галина Буевич, эсер Оксана Молодых и коммунистка Елена Хрусталёва. Голосование было тайным — то есть бюллетенями.

Перед голосованием все три дамы рассказали, какой они видят работу представительного органа в Барнауле, при этом Буевич была единственной, кто описал свои личные качества — пунктуальность и уважительное отношение к людям. За Буевич проголосовало большинство — 31 человек, за Молодых — три, за Хрусталёву тоже три — очевидно, это были голоса членов фракций.

А на пост зампредседателя был два претендента — единоросс Сергей Струченко и представитель ЛДПР Кристина Юстус. Струченко набрал 28 голосов, он и стал зампредседателя.

На момент их избрания вопрос о том, что председатель гордумы не будет получать за эту работу зарплату, на момент написания ещё не был решён, но в кулуарах говорили, что это практически решено. Зарплату будет получать зам — Сергей Струченко. Отметим, что доход прежнего спикера Людмилы Зубович по итогам 2016 года составил 1,4 млн. рублей (с учетом пенсии).

В ходе заседания также решили, что в гордуме будет на один комитет больше: добавляется комитет по городскому хозяйству.

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин заявил, что новая дума "другая и креативная". Он сказал, что не приемлет слова "оппозиция" — в том смысле, что у всех депутатов одно общее дело.