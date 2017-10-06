Новый спикер Барнаульской гордумы отказалась от зарплаты

Сегодня, 11:44.
Политика

Депутаты Барнаульской городской Думы на первом, организационном, заседании избрали председателя БГД. Как и ожидалось, им стала ректор АГИК Галина Буевич. А вот сюрпризом стало то, что она будет работать на неосвобождённой основе — то есть не будет получать зарплату как депутат и, вероятно, сохранит пост ректора.

Галина Буевич.
Галина Буевич. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Вёл собрание депутат Андрей Солодилов, из 40 депутатов присутствовали 38. На пост председателя гордумы оргкомитету были предложены три кандидатуры — единоросс Галина Буевич, эсер Оксана Молодых и коммунистка Елена Хрусталёва. Голосование было тайным — то есть бюллетенями.

Перед голосованием все три дамы рассказали, какой они видят работу представительного органа в Барнауле, при этом Буевич была единственной, кто описал свои личные качества — пунктуальность и уважительное отношение к людям. За Буевич проголосовало большинство — 31 человек, за Молодых — три, за Хрусталёву тоже три — очевидно, это были голоса членов фракций.

А на пост зампредседателя был два претендента — единоросс Сергей Струченко и представитель ЛДПР Кристина Юстус. Струченко набрал 28 голосов, он и стал зампредседателя.

На момент их избрания вопрос о том, что председатель гордумы не будет получать за эту работу зарплату, на момент написания ещё не был решён, но в кулуарах говорили, что это практически решено. Зарплату будет получать зам — Сергей Струченко. Отметим, что доход прежнего спикера Людмилы Зубович по итогам 2016 года составил 1,4 млн. рублей (с учетом пенсии).

Сергей Струченко .
Сергей Струченко

В ходе заседания также решили, что в гордуме будет на один комитет больше: добавляется комитет по городскому хозяйству.

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин заявил, что новая  дума "другая и креативная". Он сказал, что не приемлет слова "оппозиция" — в том смысле, что у всех депутатов одно общее дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Загрузка...
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров