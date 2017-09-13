Новый законопроект: оформление сделок с жильем одиноких пенсионеров.

С инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Предполагается, что такая мера защитит, пожалуй, наиболее уязвимых людей от обмана и насилия. "Одинокие пенсионеры и инвалиды являются наиболее уязвимой категорией населения, которые из-за недостаточной информированности, излишней доверчивости и невозможности посоветоваться с близким человеком часто оказываются потерпевшими не только от недобросовестных, но и от преступных действий", - говорится в пояснительной записке. Не секрет, что "черные риелторы" ищут своих жертв, прежде всего среди наименее защищенных граждан", пишет по этому поводу Российская газета.

Между тем нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона. Он не выступает на чьей-либо стороне, но защищает сразу всех, чтобы ни у кого не было потом проблем. Его задача - все проверить, со всеми переговорить, подробно объяснить. Сделка, где явно собираются обидеть беззащитного старика, через нотариуса не пройдет.

В Алтайской краевой нотариальной палате корреспонденту издательского дома "Алтапресс" пояснили, что сейчас инициативу депутатов Госдумы изучает Федеральная нотариальная палата.

Кстати, с прошлого года нотариусам уже передана часть сделок для обязательного удостоверения. Речь идет об отчуждении долей в жилом помещении, продажа имущества с участием несовершеннолетних и недееспособных, а это самые "благоприятные" для мошеннических действий операции.

"В 2009 году после того, как было введено обязательное нотариальное удостоверение перехода отчуждения и залога доли в уставном капитале ООО, рейдерство в корпоративной сфере снизилось практически на 90%". Делая ставку на нотариат в сфере недвижимости, законодатель рассчитывает обеспечить граждан квалифицированной юридической помощью, защитить простого обывателя от мошенников", - комментируют в Алтайской краевой нотариальной палате.

Сегодня законом увеличен минимальный размер индивидуальной страховки профессиональной деятельности нотариуса, из которой выплачивается ущерб, если вдруг он был причинен в результате ошибки нотариуса. Дополнительными степенями гарантий имущественных интересов являются коллективное страхование нотариальной палаты региона и компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты.

Единая информационная система нотариата (ЕИС) позволила нотариусам стать участниками межведомственного электронного взаимодействия с государственными структурами, что обеспечит детальную проверку документов. При оформлении купли-продажи недвижимости, нотариальные конторы уже работают по принципу "одного окна". Участникам сделки не нужно самостоятельно ходить по инстанциям: нотариус не только соберет необходимые бумаги, но и составит проект сделки, передаст документы на регистрацию права собственности в Росреестр (если документы переданы в электронной форме, то срок регистрации - 1 день, если в бумажной – 3 дня).

Также, нотариус решает и еще одну проблему – безопасный расчет сторон. Граждане могут воспользоваться депозитным счетом нотариуса, с помощью которого возможно передать деньги продавцу только после регистрации.

По данным Алтайской краевой нотариальной палаты, в 2016 году количество сделок с недвижимостью, удостоверенных нотариусами, возросло в Алтайском крае более чем в 10 раз.