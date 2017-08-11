"Новоалтайское пассажирское предприятие" заплатит полмиллиона рублей за взятку приставу

Предприятие было должником по ряду исполнительных производств. Учредитель компании передал судебному приставу 30 тыс. рублей за отмену запрета на регистрацию автобусов. По данному факту возбудили дело об административном правонарушении по факту дачи незаконного вознаграждения от имени юридического лица.

Юрлицо оштрафовали на 500 тыс. рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу. Учредителя компании признали виновным в покушении на дачу взятки.