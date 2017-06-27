Второе письмо Путину: на Телецком озере продолжают бороться с золотодобытчиками

Весной 2016 года стало известно, что компания "Алтайская корона" собирается добывать и перерабатывать золото на реке Чуря в 10 км от озера. Технология работ предполагает использование цианида натрия. Тогда местные жители при поддержке муниципальных властей собрали 1,5 тыс. подписей против освоения месторождения. Они указывали, что если золотодобыча все же начнется, жители села Чуря должны будут переехать на другое место, потеряв свои дома, покосы, пастбища, сельхозугодья. Также авторы обращения апеллировали к тому, что использование ядохимикатов может принести вред уникальной флоре и фауне территории около Телецкого озера. В мае 2016 года стало известно, что Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай не поддерживает проект компании "Алтайская корона", а в декабре Путин потребовал сохранить Телецкое озеро.

В июне 2017 года жители сел Турочакского района снова забили тревогу из-за золотодобычи. Они разослали обращения Владимиру Путину, его полпреду в СФО Сергею Меняйло, федеральному инспектору в регионе Александру Завьялову, губернатору Бердникову и другим чиновникам.

В обращении сказано, что цианид натрия, который будут использовать в производстве, смертелен для человека, животных и рыб даже в самых минимальных дозах.

Из текста обращения:

При даже незначительной утечке или аварии ядохимикаты попадут в реки Чуря, Пыжа, Бия. Это приведет к глобальной экологической катастрофе, так как они формируют водоток Оби, в бассейне которой проживают и пользуются водой около 5 млн. человек. Добыча золота, особенно с применением сильнейших ядохимикатов, поставит крест на развитии туризма на Телецком озере и во всем Турочакском районе, в то время как эта отрасль является наиболее перспективной (для этой территории. - прим. ред.).

Под документом поставили подписи 1835 жителей десяти сел района.

У них было как минимум два повода написать повторное обращение Путину и в другие инстанции, рассказала altapress.ru пресс-секретарь артыбашского сельсовета Ирина Пантюхина.

Ирина Пантюхина,

пресс-секретарь артыбашского сельсовета:

В прошлом году все выдохнули с облегчением. Казалось, вопрос закрыт. Но недавно выяснилось, что это не так. К нам приезжал министр природных ресурсов республики, и он рассказал, что "Алтайская корона" регулярно делает запросы, чтобы начать свою деятельность. Чиновники находят недочеты в их документах, просят устранить. И так продолжается в течение года. Но рано или поздно у властей не будет аргументов не пустить компанию на месторождение: лицензия (от федерального агентства Роснедра. — прим. ред.) у нее есть, за аренду участка они заплатили.

Помимо этого 16 июня Роснедра разыграли право добывать золото на еще одном месторождении — реке Малый Калычак. Оно расположено в 30 км от села Иогач и в 6 км от экосистемы Телецкого озера. Победителем торгов стала кемеровская компания "Континент". Начальная стоимость лота составляла 1,250 млн рублей, по итогам торгов она поднялась до 3 млн рублей.

В письме Путину жители Республики Алтай говорят о том, что таким образом Роснедра нарушают поручение Путина сохранить Телецкое озеро.