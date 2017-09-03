Новое поколение iPhone получат другое название

Во всяком случае, указанные названия исчезли из списка "поддерживаемых устройств", составляемого производителями аксессуаров для айфонов, передает Wccftech. "Новые названия для новых iPhone?" — гласит заголовок материала.

Производители чехлов и футляров для смартфонов предполагают, что новые седьмые айфоны будут зарегистрированы на рынке как iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone Edition (вместо iPhone 7s, iPhone 7s Plus и iPhone 8 соответственно).

До этого Apple всегда использовала в названии одной из моделей букву "S", указывающую на "супер"-функции. Возможно, к 10-летнему юбилею iPhone компания решит отступить от своего традиционного принципа.

Это станет известно 12 сентября, когда в театре имени Стива Джобса на территории нового кампуса Apple состоится пресс-конференция, на которой, как ожидается, будут презентованы новые смартфоны и другие продукты компании, пишет polit.ru.

Каким бы ни было название нового "яблочного" флагмана, его функциональность уникальна: видеопроцессор и экран поддерживают просмотр видео в качестве 4К со скоростью 60 кадров/сек, вместо детектора отпечатка пальца появилась система распознавания лица, которая, по оценке аналитиков, вообще не имеет себе равных. Цена аппарата составит, по прикидкам аналитиков, около 1 тысячи долларов, из-за чего экономисты заранее скептически отнеслись к перспективам сбыта новинки.

Ранее специалисты, изучая программную часть умной колонки HomePod, обнаружили в коде новые сведения о системе распознавания пользователя по лицу, которая будет доступна владельцам iPhone 8.

Сторонние разработчики сообщили о новом методе биометрической аутентификации для флагманского смартфона компании Apple. Строка "com.accessibility.resting.pearl.unlock" в коде говорит о том, что новый смартфон сможет определить владельца, даже если аппарат будет лежать на столе. Если рядом с iPhone 8 окажется неавторизированный пользователь, сработает автоматическая блокировка.

Новая функция, которую ряд СМИ называет Perl ID, заменит или дополнит функцию Touch ID — с помощью последней аппарат можно разблокировать только посредством отпечатка пальца.