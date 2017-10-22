Новое шоу Андрея Малахова с призовым фондом в 60 миллионов стартует на канале "Россия"

Это будет игровая программа: некая смесь "Кто хочет стать миллионером" и "Спортлото". Участники программы станут отвечать на вопросы из разных областей. Размер выигрыша будет зависть от Стены, с которой будут выпадать шары. Попадая в ячейки с произвольными денежными суммами, эти шары и определят, сколько стоит правильный ответ.

Если ответ верный, шары позеленеют, а выигранная сумма уходит в копилку игрока. Стоимость правильного ответа варьируется от 100 рублей до 5 миллионов. Но если участник программы ответит неправильно, шары покраснеют, а деньги призового фонда сгорят. Максимально игрок сможет выиграть 60 миллионов рублей.

Андрей Малахов признался, что он неазартный человек, но в этой программе принял участие с удовольствием и получил яркие эмоции.

Андрей Малахов,

телеведущий: