Новое землетрясение произошло ночью на Алтае

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Происшествия

В ночь на 14 августа в Республике Алтай в 239 км юго-восточнее Горно-Алтайска произошло землетрясение магнитудой 3.4.

Землетрясение. Сейсмограф.
Землетрясение. Сейсмограф. Фото: СС0.

Подземный толчок был зафиксирован в 2.01 по местному времени, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение в Горном Алтае 14 августа 2017 года.
Землетрясение в Горном Алтае 14 августа 2017 года.

Кроме того в ночь на 14 августа произошло землетрясение в Бурятии в 74 км к юго-восточнее Улан-Удэ.

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