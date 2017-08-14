Новое землетрясение произошло ночью на Алтае

В ночь на 14 августа в Республике Алтай в 239 км юго-восточнее Горно-Алтайска произошло землетрясение магнитудой 3.4.
Подземный толчок был зафиксирован в 2.01 по местному времени, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4 балла по шкале MSK-64.
Кроме того в ночь на 14 августа произошло землетрясение в Бурятии в 74 км к юго-восточнее Улан-Удэ.
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