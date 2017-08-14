Новое землетрясение произошло ночью на Алтае

Подземный толчок был зафиксирован в 2.01 по местному времени, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4 балла по шкале MSK-64.

Кроме того в ночь на 14 августа произошло землетрясение в Бурятии в 74 км к юго-восточнее Улан-Удэ.