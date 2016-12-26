Новогодний лайфхак: варианты подарков для самых близких.

Аромат сладких мандаринов и хвои…Кружение пушистых снежинок и задорный хруст снега под ногами… Что может быть лучше чудесного ожидания Нового года? Однако этот период для большинства из нас связан с волнительным, а порой и весьма мучительным выбором подходящих подарков. Сэкономьте свое время и деньги, воспользуйтесь выгодным предложением от крупнейшей торговой сети Сибири - компании "Новэкс"!
Только в "Новэкс" с 26 по 31 декабря проходит специальная акция "Неделя подарков"! Вам больше не нужно ломать голову над тем, где найти необходимый презент. Все подарки ждут вас в "Новэкс"! Скидки в размере 40% на ВСЕ гели для душа "Palmolive"! В ассортименте – широчайший выбор ароматов на любой вкус и цвет. В "Новэкс" представлены интересные коллекции, как для мужчин, так и для женщин. Гели с ароматом лесной свежести, кофе и цитрусовых, нероли и манго, медом и шоколадом обеспечат хорошее настроение, бодрость по утрам и выступят в качестве отличных средств по уходу за кожей.
Прекрасно расслабиться и успокоиться после тяжелого рабочего дня помогут гели, обладающие ароматом лаванды, иланг-иланга и пачули, а также содержащие соль Мертвого моря, Алоэ вера и мяту. Любителям всего необычного стоит попробовать "Palmolive. Алтайские травы".
Также в период с 26 по 31 декабря в "Новэксе" вас ждут оригинальные подарочные наборы по суперценам – 99 руб. за штуку. В их составе уже успевшие полюбиться покупателям гель для душа, жидкое мыло и крем для рук торговой марки Tatti. Наборы наверняка понравятся вашим самым близким людям. Их искренние улыбки вы увидите, вручая такие презенты под громкий бой курантов.
Помимо этого, в магазинах "Новэкс" с 26 декабря по 1 января вы можете приобрести со скидками от 20% до 40% широчайший спектр других товаров – парфюмерия, полезная для здоровья продукция Алтая, средства для волос и ногтей, соли для ванн и многое другое.
Чтобы правильно выбрать презент следуйте нескольким рекомендациям. Как правило, идеальный подарок отвечает 3 главным критериям:
- Он полезен
- Учитывает индивидуальные особенности человека
- Красиво оформлен
В магазинах торговой сети "Новэкс" вы найдете подарки, отвечающие всем этим требованиям. Опытные продавцы-консультанты всегда помогут определиться с выбором.
Если у вас совсем нет времени ходить по магазинам – к вашим услугам наш интернет-магазин www.novex-trade.ru. При покупке на сумму от 500 руб. и выше доставка по Барнаулу, Новоалтайску и пригороду осуществляется бесплатно!
Организатор: ООО "НОВЭКС", ОГРН: 1062222038812, юридический адрес: 656023, г. Барнаул, ул. Титова, 13. Сроки проведения акции: 26.12.16 - 31.12.16. Подробную информацию о правилах проведения акции "Неделя подарков" можно получить на сайте www.novex-trade.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.