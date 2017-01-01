Новогодняя программа в музее занимательных наук "Как-так?"

Во вторник 3 января в 16.00 состоится Новогоднее шоу. Отпраздновать новый год лучше всего именно в научном стиле! Мираж, невероятная елка, искусственный снег, вулкан и множество других интересных экспериментов, все это научное новогоднее шоу!

В четверг 5 января в 16.00 состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "4 стихии". Огонь, вода, земля, воздух - сколько же всего интересного вокруг нас! В эту насыщенную программу входит множество экспериментов, каждый из который связан с той или иной стихией. Так ребята увидят настоящий вулкан, взрыв шарика наполненного водородом, оценят напор воздуха супер-воздуходувки.

В субботу 7 января в 17.30 пройдёт Шоу Тесла. Стоимость билета на шоу Тесла 200 рублей. На шоу будут показаны плазменные шары, разряды молний, светящиеся приборы, загорающиеся без электричества. "Издавна люди хотели повелевать молниями, но без вреда для здоровья. Сегодня, благодаря изобретениям великого ученого Николы Тесла, у человечества появилась такая возможность. Барнаульцы и гости города могут убедиться в этом сами, посетив одноименное шоу в музее занимательных наук "Как-так?"", - комментируют в музее.

На все шоу обязательна предварительная запись по телефонам: (3852) 357-500, 357-550, 222-745

Стоимость детского билета на шоу 200 рублей, взрослого 250 рублей.

Дополнительную информацию о программах можно уточнить у администратора музея по указанным телефонам.

Музей занимательных наук "Как-так?"

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 147-в

Тел.: (3852) 357-500, 357-550, 222-745

Сайт: kaktak22.ru

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