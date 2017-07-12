Новосибирец ехал в Хакасию на дне вагона грузового поезда, но его сняли полицейские

Сотрудники ведомственной охраны железнодорожного транспорта сняли с грузового поезда мужчину, который самовольно ехал на дне пустого грузового полувагона. Нелегального пассажира обнаружили при осмотре состава, прибывшего на станцию Белово в Кемеровской области.
Прибыв на место, сотрудники полиции потребовали гражданина покинуть запрещенное для проезда место. Правонарушитель оказался 30-летним жителем Новосибирской области. Выяснилось, что мужчина залез в полувагон на станции Новосибирск накануне вечером. Таким образом он надеялся бесплатно доехать до Абакана. Приобрести билет на пассажирский поезд безработному новосибирцу показалось слишком дорого, поэтому он пробрался в первый попавшийся ему грузовой поезд, следовавший в восточном направлении.
В отношении нелегального пассажира составили административный протокол за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте. Ему грозит штраф.
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