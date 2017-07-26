Новосибирец в торговом центре разбил кувалдой автомат с призами

29 июля в Новосибирске охрана торгового центра "Континент" задержала посетителя, который разбил автомат с призами кувалдой.
Новосибирец разбил кувалдой автомат с призами. 26 июля 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
Новосибирец разбил кувалдой автомат с призами. 26 июля 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
Мужчину повалили на пол и скрутили ему руки, удерживая так до приезда полиции.
По сообщению очевидцев в сообществе "Инцидент Новосибирск", есть две версии произошедшего. По одной из них, новосибирец проиграл в автомате 500 рублей, а по другой — выиграл приз, но не смог его забрать.
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