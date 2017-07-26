Новосибирец в торговом центре разбил кувалдой автомат с призами

Новосибирец разбил кувалдой автомат с призами. 26 июля 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk. Новосибирец разбил кувалдой автомат с призами. 26 июля 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk.

Мужчину повалили на пол и скрутили ему руки, удерживая так до приезда полиции.

По сообщению очевидцев в сообществе "Инцидент Новосибирск", есть две версии произошедшего. По одной из них, новосибирец проиграл в автомате 500 рублей, а по другой — выиграл приз, но не смог его забрать.