Новосибирские коммунальщики нашли артиллерийский снаряд во время ремонта теплотрассы

В Новосибирске коммунальщики нашли снаряд времен Великой Отечественой войны. 28 августа 2017 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске коммунальщики нашли снаряд времен Великой Отечественой войны. 28 августа 2017 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске коммунальщики нашли снаряд времен Великой Отечественой войны. 28 августа 2017 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске коммунальщики нашли снаряд времен Великой Отечественой войны. 28 августа 2017 года. Фото: vk.com/act54.

Вызванные на место полицейские сообщили, что находка предположительно относится к временам Великой Отечественной войны. Оказалось, что снаряд не содержал в себе взрывчатых веществ.

Представитель группы разминирования предположил, что снаряд попал на место теплотрассы вместе с грунтом.

Напомним, что 21 августа в Горном Алтае сельчанка нашла в огороде гранату времен I мировой войны.