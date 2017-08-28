Новосибирские коммунальщики нашли артиллерийский снаряд во время ремонта теплотрассы

28 августа в Новосибирске во время ремонта теплотрассы у дома №20 на улице Тенистой коммунальщики нашли в земле ржавый артиллерийский снаряд, сообщает АСТ-54.
В Новосибирске коммунальщики нашли снаряд времен Великой Отечественой войны. 28 августа 2017 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске коммунальщики нашли снаряд времен Великой Отечественой войны. 28 августа 2017 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске коммунальщики нашли снаряд времен Великой Отечественой войны. 28 августа 2017 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске коммунальщики нашли снаряд времен Великой Отечественой войны. 28 августа 2017 года. Фото: vk.com/act54.
Вызванные на место полицейские сообщили, что находка предположительно относится к временам Великой Отечественной войны. Оказалось, что снаряд не содержал в себе взрывчатых веществ.
Представитель группы разминирования предположил, что снаряд попал на место теплотрассы вместе с грунтом.
Напомним, что 21 августа в Горном Алтае сельчанка нашла в огороде гранату времен I мировой войны.
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