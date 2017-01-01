Новосибирские спасатели вызволили из снежного плена алтайских рыбаков

В Карасукском районе НСО на озере Кривом, в 4-х километрах от села Благодатское, вечером 19 февраля замело три автомобиля рыбаков. Два из них принадлежали местным жителям, и те отправились в село за помощью. В третьем автомобиле находились жители Алтайского края. Люди остались ждать подмоги в автомобиле.
Как сообщили в ГУ МЧС по НСО, сначала на помощь рыбакам из администрации сельсовета отправили трактор К-700. Однако, выехав к указанному месту, тракторист их не обнаружил.
Через некоторое время на помощь людям отправились спасатели на снегоходах "Буран" и грузовике ГАЗ-66. Утром рыбаки и их автомобиль вызволили из снега. Все это время машина была заведена, здоровью любителей зимней ловли сейчас ничего не угрожает.
Перед тем как спасенные отправились домой, спасатели напоили их чаем, дали возможность согреться в мобильном пункте обогрева.
За этот необдуманный поступок водитель будет оштрафован, поскольку выезд на лед в данном месте был запрещен. Ему вручили протокол об административном правонарушении. Размер штрафа варьируется от 300 до 1000 рублей. В поисково-спасательной операции было задействовано 11 человек, 5 единиц техники.
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