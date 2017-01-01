Новосибирские спасатели вызволили из снежного плена алтайских рыбаков

Как сообщили в ГУ МЧС по НСО, сначала на помощь рыбакам из администрации сельсовета отправили трактор К-700. Однако, выехав к указанному месту, тракторист их не обнаружил.

Через некоторое время на помощь людям отправились спасатели на снегоходах "Буран" и грузовике ГАЗ-66. Утром рыбаки и их автомобиль вызволили из снега. Все это время машина была заведена, здоровью любителей зимней ловли сейчас ничего не угрожает.

Перед тем как спасенные отправились домой, спасатели напоили их чаем, дали возможность согреться в мобильном пункте обогрева.

За этот необдуманный поступок водитель будет оштрафован, поскольку выезд на лед в данном месте был запрещен. Ему вручили протокол об административном правонарушении. Размер штрафа варьируется от 300 до 1000 рублей. В поисково-спасательной операции было задействовано 11 человек, 5 единиц техники.