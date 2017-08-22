Новосибирские ученые узнали, почему россияне впадают в депрессию

Ученые из Научно-исследовательского института физиологии и фундаментальной медицины и Новосибирского государственного университета доказали, что в России коллективизм усиливает влияние на человека факторов, которые вызывают депрессию. Это происходит потому, что коллективизм реализуется через подавление негативных эмоций.

Индивидуализм доминирует в развитых западных странах, а коллективизм — в восточноазиатских странах. Россия в таком случае занимает среднюю позицию. В восточноазиатских странах коллективизм служит фактором защиты от депрессии. Там тревога, стресс, тенденция подавлять негативные эмоции, которые предрасполагают к депрессии, оказывают меньший эффект.

В ходе работы ученые собрали необходимые психометрические данные и проанализировал их. Полученные результаты показали, что природа коллективизма в России отличается от коллективизма восточноазиатских стран, в основе которого лежат конфуцианские ценности.

Исследователи указывают, что при лечении депрессии россиянам психологи должны ориентироваться на западные страны. Ученые считают, что в России эффект влияния коллективизма на депрессию в основном возможен тогда, когда человек подавляет негативные эмоции.