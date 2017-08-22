Новосибирские ученые узнали, почему россияне впадают в депрессию

Российские психофизиологи рассказали о негативном влиянии коллективизма на состояние россиян. Результаты их исследования показали, что у жителей страны депрессия усиливается тогда, когда они скрывают свои эмоции. В таком поведении они больше похожи на европейцев и американцев, нежели на китайцев и японцев, пишет Life.
Ученые из Научно-исследовательского института физиологии и фундаментальной медицины и Новосибирского государственного университета доказали, что в России коллективизм усиливает влияние на человека факторов, которые вызывают депрессию. Это происходит потому, что коллективизм реализуется через подавление негативных эмоций.
Индивидуализм доминирует в развитых западных странах, а коллективизм — в восточноазиатских странах. Россия в таком случае занимает среднюю позицию. В восточноазиатских странах коллективизм служит фактором защиты от депрессии. Там тревога, стресс, тенденция подавлять негативные эмоции, которые предрасполагают к депрессии, оказывают меньший эффект.
В ходе работы ученые собрали необходимые психометрические данные и проанализировал их. Полученные результаты показали, что природа коллективизма в России отличается от коллективизма восточноазиатских стран, в основе которого лежат конфуцианские ценности.
Исследователи указывают, что при лечении депрессии россиянам психологи должны ориентироваться на западные страны. Ученые считают, что в России эффект влияния коллективизма на депрессию в основном возможен тогда, когда человек подавляет негативные эмоции.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.