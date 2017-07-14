Новосибирские владельцы Traveler’s Coffee предложили франчайзи платить за вывески

По словам Евгения Михиенко, решение суда фактически не повлияло на ситуацию с точки зрения владения брендом.

22 августа 2016 года управляющий директор Traveler’s Coffee International limited Алексей Нечаев без согласия собственников подписал договор о продаже бренда от кипрской компании к "Трэвэлерс кофе Москва". Новосибирцы сумели доказать незаконность соглашения в суде, но в июне кассацию все-таки проиграли. Сейчас новосибирцы планируют обжаловать решение кассации в коллегию Верховного суда.

13 марта этого года директор компании "Трэвэлерс кофе Москва" Сергей Абросимов подписал соглашение с кипрской стороной о расторжении спорного договора и признании всех последствий той сделки недействительными. Бренд так и остался у новосибирцев, никакой продажи 22 августа не было. Все необходимые документы по аннулированию сделки передали в Роспатент. Права на бренд в полной мере остались у акционеров "Трэвэлерс кофе".

Новосибирцы разослали претензии нескольким франчайзи, которые, по их мнению, незаконно работают владельцем компании "Трэвэлерс Кофе Москва" Анваром Пириевым под товарным знаком Traveler’s с марта 2016 года, цитирует портал слова Михиенко.

Евгений Михиенко,

директор новосибирского "Трэвэлерс кофе":

Они незаконно открывали кофейни, не платя роялти. В общей сложности речь идет примерно о 50 млн рублей.

Владельцы сети готовы не подавать судебные иски и отказаться от претензий, если до 14 июля московская сторона и франчайзи, которые работают с ними, полностью поменяют вывески и будут работать под любым другим брендом.

Михиенко предложил всем франчайзи собраться на Алтае и обсудить развитие сети. Traveler’s планирует разработать новое меню и ввести новую систему лояльности, все работы сети идут в плановом режиме.

Ранее altapress.ru писал, что в прошлом году новосибирская компания "Трэвелерс кофе" осталась у действующих учредителей в лице американских инвесторов, а "Трэвэлерс кофе Москва" отошла к бизнесмену Анвару Пириеву. Основатели не могли решить проблемы, связанные с правами собственности и роли каждого участника в работе компании. Недавно московская полиция проводила обыски в офисе новосибирского Traveler’s Coffee, в квартирах Евгения Михиенко и финансового консультанта новосибирской компании Сергея Михеева. Анвар Пириев пожаловался в МВД — заявление подшили к делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Московская полиция посчитала, что акционеры и один из основателей сети Traveler’s Coffee Кристофер Тара-Браун еще в 2012 году могли подделать договор отчуждения торгового знака и незаконно передать права на бренд Traveler’s Coffee International Ltd.

Кроме того, готовится новый иск по незаконному с их точки зрения договору о передаче прав на бренд.

Traveler’s Coffee International ltd. уже подавала иск к компании "Трэвэлерс кофе Москва" на 20,8 млн рублей за незаконное использование бренда.

Справка

В Барнауле работают три кофейни Traveler’s Coffee. Ранее сообщалось, что они входят в сеть "Трэвэлерс кофе Москва" Анвара Пириева.