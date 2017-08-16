Новосибирские законодатели опровергли передачу части Сладкого озера Казахстану

Ранее в администрации Купинского района сообщили, что до демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками) часть Сладкого озера находилась на территории России, а теперь полностью находится на территории Казахстана. Позже пресс-служба посольства Казахстана в России заявила, что граница осталась на прежнем месте и по-прежнему разделяет водоем "в соотношении 70:30 в пользу Казахстана".

"Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?" — заявил первый вице-спикер регионального парламента.

Со ссылкой на разговор с главой райадминистрации Владимиром Шубниковым он добавил, что сообщения о передаче озера — "не более чем досужие разговоры". Панферов пояснил, что "администрация района лишь рекомендовала жителям на время воздержаться от посещения территории, где проводятся мероприятия по демаркации госграницы", пишет bfm.ru.

Ранее на сайте районной администрации появилось сообщение с заголовком "Озеро Сладкое теперь в Казахстане"!

Глава администрации Владимир Шубников заявил, что рыбы в озере нет и экономическую деятельность "эта демаркация не затрагивает". "Озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное", — заявил Шубников, пишет НГС. Новости.

Справка

Демаркация границы с Казахстаном началась еще в 2005 году с делимитации (определения общего положения и направления границы между сопредельными государствами). На этом участке демаркация проводилась впервые, пишет РИА "Новости".