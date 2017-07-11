Новосибирский мэр показал рыбу, пойманную в отпуске на Алтае

Анатолий Локоть съездил в короткий отпуск на Алтай на Телецкое озеро, где проводил время на рыбалке. В своем аккаунте в Instsagram градоначальник поделился снимком хариуса, пойманного в Горном Алтае.

В этом году короткий отпуск совпал с днём рыбака. Использую редкую возможность - отправился порыбачить на Телецкое озеро. Улов радует! #МэрНовосибирска Публикация от Анатолий Локоть (@a_lokot) Июл 10 2017 в 3:11 PDT Анатолий Локоть,

мэр Новосибирска: В этом году короткий отпуск совпал с днём рыбака. Использую редкую возможность — отправился порыбачить на Телецкое озеро. Улов радует! Коммунист Локоть ведет активную жизнь в соцсетях: у него есть живые аккаунты в Facebook, ВК и на Одноклассниках.