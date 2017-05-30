Новосибирский митрополит призвал уважать чувства атеистов

"У нас есть государственный закон о защите чувств верующих. Конечно, это понимание размытое довольно, и надо, чтобы эксперты определяли, действительно ли оскорбляются чувства верующих или нет. Но такие чувства есть и их надо уважать. Есть чувства и неверующих людей, и я думаю, что их тоже нужно уважать", — приводит ТАСС слова митрополита, сказанные в кулуарах научно-практической конференции "Государство, Общество и Церковь" в ответ на критику одним из журналистов деятельности местных православных активистов.

Тихон считает, что можно жить в одном государстве, иметь свои убеждения, "но стараться не досаждать друг другу и быть единым народом, единой семьей". Агрессия неприемлема с любой стороны, но он считает необходимым "защищать русский мир", который подвергается нападкам, пишет Тайга.инфо.

В 2015 году митрополит стал одним из инициаторов снятия из репертуара Новосибирского театра оперы и балета оперы "Тангейзер" Тимофея Кулябина.