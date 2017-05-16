Театральный скандал. Новосибирский студент обвиняет Burger King в плагиате

Ничто не ново под луной, однако воровство под нашей луной никогда не считалось общей нормой. Дело в том, что ровно год назад такая же идея была реализована в галерее современного искусства под названием "2SoMA". Придумал и реализовал концепцию молодой художник Артем Старостин (он же ваш покорный слуга и автор письма).



Выставка под названием "Себяшка/somaстрел" открылась в 20-х числах мая 2016 года в дома №43 на улице Коммунистической. Среди различных экспонатов посетители могли полюбоваться на картонную коробку, внутри которой в зеркальном отражении им открывался вид на тот самый "вопперный театр". Вместе со своими коллегами — гипсовыми Лениными в различных образах — вопперный театр привлекал внимание культурной и правящей элиты нашего города.



Вполне вероятно, что я тогда немного недооценил свои прогностические возможности, пытаясь пошутить и высмеять наше общество потребления, в котором культура практически полностью девальвировалась, а на смену ей пришли реклама и пелевинские "криэйторы". В тот момент никто не мог ожидать, что спустя год та же самая корпорация, которая обеспечивала художников не только едой и прекрасным мороженным, но и вдохновением, возьмёт и сворует идею, нагло воспользуется чужой интеллектуальной собственностью.



В конце концов, если я придумал пиар-концепцию для "Бургер Кинга" на год раньше, чем это сделали ваши "криэйторы", то какой от них смысл? Да и за такого рода "заимствование" идей обычно полагается компенсация. Поэтому предлагаю решить этот вопрос в досудебном порядке. В качестве компенсации хочется получить месячный безлимитный абонемент на вкуснейшее мороженое "Твикс", которое так завораживающе льётся из холодильников "Короля Бургеров".