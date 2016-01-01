Новосибирский суд прекратил преследование мужчины, заступившегося за свою дочь

Виктор Ганчар, защитивший свою семью от наркомана, был признан виновным по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности). Уголовное преследование прекращено из-за истечения сроков давности.

Ранее прокуратура попросила суд переквалифицировать статью со ст.111 (причинение тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) на более мягкую ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и назначить наказание в 1 год и 3 месяца колонии.

Эта история произошла в 2014 году, когда в квартиру Ганчара постучал неизвестный мужчина. 14-летняя дочь хозяина квартиры открыла дверь, после чего пьяный незнакомец схватил школьницу за руку. Девочка позвала папу на помощь. Ганчар выгнал незваного гостя на лестничную площадку и несколько раз ударил его. В результате один из ударов ногой в печень оказался смертельным. Тогда судья назначил обвиняемому семь лет колонии строгого режима.



Такой приговор возмутил общественность, а позже суд смягчил меру наказания, но на полгода. Затем Верховный суд РФ постановил пересмотреть дело Ганчара, а в августе этого года мужчина был освобождён из тюрьмы.



Наконец, история Виктора Ганчара подошла к концу, пишет act54.